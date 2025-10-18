Ένα θρίλερ με καταδίωξη στους δρόμους της Καστοριάς εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, όταν ένας οδηγός Ι.Χ. , στο οποίο επέβαιναν ακόμα δύο άτομα, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Τροχαίας, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Το περιστατικό έληξε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, με τη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολία του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς επιχείρησε να σταματήσει για έλεγχο ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα. Ο οδηγός, όμως, αγνοώντας το σήμα των αστυνομικών, πάτησε γκάζι, ξεκινώντας έτσι μια επικίνδυνη καταδίωξη, από το χωριό Δισπηλιό έως το κέντρο της Καστοριάς. Μετά από αρκετά χιλιόμετρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Άμεσα πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό, στον οποίο διενεργήθηκε αλκοτέστ και από τα αποτελέσματα αυτού, διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος.

Ωστόσο, οι παραβάσεις του οδηγού δεν σταμάτησαν εκεί. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτό του είχε κατασχεθεί στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό. Μάλιστα, ο συλληφθείς οδηγός αρνήθηκε τον έλεγχο και δημιούργησε επεισόδιο έντασης με τους αστυνομικούς. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της έντασης που δημιουργήθηκε, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας Καστοριάς. Λίγη ώρα αργότερα, ο συλληφθείς οδηγός, μαζί με τους δύο συνεπιβάτες του οχήματος, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς.

Ο οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, της οδήγησης χωρίς άδεια και της απείθειας. Οι επιβάτες του ΙΧ αφέθηκαν ελεύθεροι. Η Τροχαία Καστοριάς διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν.