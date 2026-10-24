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Η ηθοποιός τονίζει ότι η ουσιαστική αλλαγή απαιτεί τη μεταβολή των συνειδήσεων και των επαγγελματικών συμπεριφορών σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η επιστροφή προσώπων που καταγγέλθηκαν στο θέατρο αποτελεί απόφαση που ανήκει αποκλειστικά στο κοινό.

Η ίδια επισημαίνει ότι οι πολλαπλές καταγγελίες ενισχύουν την αξιοπιστία των θυμάτων, ενώ τονίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον εργασιακό χώρο.

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Την εκτίμησή της ότι το κίνημα MeToo δεν έφερε στο φως το σύνολο των περιστατικών κακοποιητικής συμπεριφοράς, αλλά και ότι οι αλλαγές στον χώρο της υποκριτικής δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε, εξέφρασε η Κατερίνα Γερονικολού.

Η ηθοποιός, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έγιναν στον καλλιτεχνικό χώρο, υπογραμμίζοντας ότι, κατά την άποψή της, όσα αποκαλύφθηκαν αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας. Παράλληλα, τόνισε ότι η ουσιαστική αλλαγή δεν αφορά μόνο το θέατρο, αλλά συνολικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων στους επαγγελματικούς τους χώρους.

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«Δεν θεωρώ ότι άλλαξαν ριζικά τα πράγματα. Οι συνειδήσεις αλλάζουν λίγο λίγο. Χαίρομαι για ό,τι έγινε. Είχε νόημα, είχε αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι πιστεύει πως δεν αποκαλύφθηκαν όλες οι περιπτώσεις κακοποιητικής συμπεριφοράς, σημειώνοντας: «Νομίζω ότι εκτέθηκαν λίγα κομμάτια της αλήθειας και εκτέθηκαν μόνο στον δικό μας χώρο. Δεν μιλάω για τις υποθέσεις που εκτέθηκαν. Λέω για τις υποθέσεις που δεν εκτέθηκαν».

«Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρητικά ξέφυγαν»

Η Κατερίνα Γερονικολού εκτίμησε ότι οι δημόσιες καταγγελίες δεν αφορούσαν όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να είχαν αναδειχθεί, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν άνθρωποι που δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο των αποκαλύψεων.

«Θεωρώ ειπώθηκαν πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους που θεωρητικά δεν είναι μόνο αυτοί. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θεωρητικά ξέφυγαν», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να δημοσιοποιηθούν όλες οι περιπτώσεις.

Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο είναι να αλλάξουν οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές, ώστε οι νεότερες γενιές να μην επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος.

«Το βασικό είναι να αλλάξουν οι συνειδήσεις, οι νέοι άνθρωποι να μην επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος, να μην είμαστε βίαιοι στους επαγγελματικούς μας χώρους και πουθενά. Αλλά αυτά τα αυτονόητα να μην παραβλέπονται», σημείωσε.

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Η επιστροφή των ηθοποιών στο θέατρο και η στάση του κοινού

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επιστροφής στο θέατρο ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο καταγγελιών, επισημαίνοντας ότι η σχετική απόφαση δεν ανήκει στην ίδια ή σε όσους μίλησαν δημόσια.

«Είναι τέρατα της υποκριτικής αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ μεγάλοι ηθοποιοί. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν παίζει ρόλο. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν θα γυρίσουν στο θέατρο. Σίγουρα όχι εγώ. Σίγουρα όχι όσοι καταγγέλλουν πράγματα», ανέφερε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι το κοινό δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια, αλλά περιλαμβάνει όλους όσοι διαμορφώνουν με τη στάση τους το κλίμα γύρω από τέτοιες υποθέσεις.

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Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα θύματα

Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε επίσης για τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μεταξύ συναδέλφων της σχετικά με το MeToo. Όπως εξήγησε, διατηρεί καλές σχέσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα, αποδίδοντας εν μέρει αυτή τη διαφορά στο γεγονός ότι δεν έχουν βιώσει όλοι αντίστοιχες συμπεριφορές.

«Πολλοί άντρες δεν έχουν υποστεί τέτοιες συμπεριφορές. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπει στη θέση του θύματος ή δεν έχουν βρεθεί ως μάρτυρες σε κάτι, οπότε μιλάνε θεωρητικά», σχολίασε.

Σύμφωνα με την ίδια, η προσωπική εμπειρία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται την κακοποίηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ευαισθητοποίηση πρέπει να προϋποθέτει την ίδια τη βίωση ενός τραυματικού γεγονότος.

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«Αν δεν το βιώσεις στο πετσί σου, αν δεν στενέψεις ψυχολογικά εσύ ο ίδιος, το βλέπεις πολύ θεωρητικά», ανέφερε.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της λειψυδρίας, θέλησε να εξηγήσει πόσο δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς πλήρως μια κατάσταση που δεν έχει αντιμετωπίσει προσωπικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συμπαράστασης προς τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν βιώσει ανάλογες εμπειρίες.

«Αν το πούνε 15 άνθρωποι για τον ίδιο άνθρωπο, γίνεται αυτόματα αλήθεια»

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία των πολλαπλών καταγγελιών για το ίδιο πρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των ανθρώπων που μιλούν μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή μια υπόθεση.

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«Αν ήταν μόνο ένας που το έλεγε, είναι πιο εύκολο να αμφισβητηθεί αυτό που λέει. Αν το πούνε 15 άνθρωποι για τον ίδιο άνθρωπο, γίνεται αυτόματα αλήθεια. Γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν από 15 πλευρές καταγγελίες και να είναι ψεύτικες. Οπότε παίζει ρόλο και πόσοι μίλησαν», είπε χαρακτηριστικά.

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έγιναν στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), διαχωρίζοντάς τες από τις ποινικές υποθέσεις που οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε, θεωρεί ότι η συζήτηση γύρω από το MeToo μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός διαφορετικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι άνθρωποι θα συνεργάζονται με περισσότερο σεβασμό και λιγότερη βία.

«Νομίζω ότι είναι πιο πολύ για να ξέρουμε ότι σε αυτόν τον χώρο μπορούμε να ανθίσουμε και μέσα από τρυφερές συμπεριφορές μπορούμε να είμαστε ομάδα και καλύτεροι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η αλλαγή γενιάς, με την ελπίδα οι επόμενοι σκηνοθέτες να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας.

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