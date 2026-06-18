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Η Κατερίνα Παναγοπούλου βρέθηκε στα MAD VMA 2026, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή και το φλερτ όσο και στα επαγγελματικά της σχέδια.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το φλερτ, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εξομολογήθηκε: «Να σας πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω όταν με φλερτάρουν. Μπορεί να με φλερτάρουν, μπορεί και όχι, αλλά και να συμβεί, δε νομίζω ότι θα το καταλάβω. Δεν το δέχομαι το φλερτ, είμαι λίγο αυστηρή στη ζωή μου».

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Στη συνέχεια μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, αποκαλύπτοντας ότι θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

«Συνεχίζουμε κανονικά του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων του MEGA. Ολοκληρώνουμε την έκτη σεζόν και πάμε για την έβδομη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Κατερίνα Παναγοπούλου βρίσκεται και πίσω από την επιτυχημένη ψηφιακή εκπομπή συνεντεύξεων «Face2Face», η οποία προβάλλεται μέσα από την πλατφόρμα των «ΝΕΩΝ». Μέσα από την εκπομπή φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η δημοσιογράφος επιλέγει να διατηρεί χαμηλό προφίλ και να μένει μακριά από τη δημοσιότητα. Στις δημόσιες τοποθετήσεις και συνεντεύξεις της αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικές λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να απασχολεί το κοινό αποκλειστικά μέσα από το επαγγελματικό της έργο.