Μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Κατερίνη την Παρασκευή (19/9), όταν μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί, προσποιήθηκε την λογίστρια και κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ, αλλά και μετρητά.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, έπειτα από μεθοδική έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία συνεργός της γυναίκας που συνελήφθη, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, κάνοντας την υπάλληλο του λογιστή της και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα, που υπάρχουν στο σπίτι, δήθεν για να μην της επιβληθεί πρόστιμο.

Με αυτό τον τρόπο την έπεισε να έρθει στο σπίτι της και εκμεταλλευόμενη ολιγόλεπτη απουσία της ηλικιωμένης, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.