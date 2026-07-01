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Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο πραγματικά ευτυχισμένο; Η απάντηση, σύμφωνα με τον καθηγητή του Χάρβαρντ Άρθουρ Μπρουκς, δεν βρίσκεται στην οικονομική επιτυχία ή την κοινωνική αναγνώριση, αλλά στη διαρκή διάθεση για μάθηση και προσωπική εξέλιξη.

Όπως υποστηρίζει, όσοι παραμένουν περίεργοι, αναζητούν νέες γνώσεις και δεν σταματούν ποτέ να εξελίσσονται έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν μια πιο γεμάτη και ικανοποιητική ζωή.

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Ο Άρθουρ Μπρουκς επισημαίνει ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται στα σχολικά ή πανεπιστημιακά χρόνια. Αντίθετα, η συνεχής απόκτηση γνώσεων, η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων και η αναζήτηση διαφορετικών εμπειριών αποτελούν βασικά στοιχεία για την προσωπική ανάπτυξη και την ψυχική ευεξία.

Πηγή: iSTOCK

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η ευτυχία συνδέεται άμεσα με την περιέργεια, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα να θέτουμε νέους στόχους. Οι άνθρωποι που δεν φοβούνται τις αλλαγές και βλέπουν κάθε νέα εμπειρία ως ευκαιρία μάθησης καταφέρνουν να διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον τους για τη ζωή.

Η δια βίου μάθηση, όπως τονίζει, δεν είναι απλώς ένας δρόμος προς τη γνώση, αλλά μια καθημερινή στάση ζωής που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αισιοδοξία, δημιουργικότητα και ουσιαστική ευτυχία.