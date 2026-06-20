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Η Ολλανδία συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα παιδικής ευημερίας διεθνώς, με τα παιδιά να δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένα από τη ζωή τους. Πίσω από αυτή την εικόνα δεν βρίσκονται μόνο οι κοινωνικές δομές ή το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και μικρές καθημερινές παραδόσεις που ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ παιδιών, οικογενειών και γειτονιών.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι το Avondvierdaagse, ένας τετραήμερος θεσμός απογευματινών πεζοποριών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ολόκληρη τη χώρα. Μαθητές δημοτικών σχολείων, γονείς, εκπαιδευτικοί και εθελοντές περπατούν μαζί στις γειτονιές τους, διανύοντας καθημερινά διαδρομές πέντε ή δέκα χιλιομέτρων.

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Η συμμετοχή δεν έχει χαρακτήρα αγώνα. Δεν υπάρχουν νικητές ούτε ανταγωνισμός. Ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδρομής και η κοινή εμπειρία, με τα παιδιά που συμμετέχουν και τις τέσσερις ημέρες να λαμβάνουν αναμνηστικά μετάλλια και συμβολικά δώρα.

Κάθε χρόνο περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν σε περισσότερες από 700 τοπικές διοργανώσεις, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή χιλιάδων εθελοντών.

Η παράδοση έχει ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα. Οι πρώτες οργανωμένες πορείες πραγματοποιήθηκαν το 1909 στο Ναϊμέχεν, αρχικά ως στρατιωτική άσκηση. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο θεσμός πέρασε στην κοινωνία και μετατράπηκε σε μια μεγάλη λαϊκή διοργάνωση για ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Σήμερα, η πεζοπορία αποτελεί κάτι περισσότερο από μια μορφή άσκησης. Για τα παιδιά λειτουργεί ως μια μικρή προσωπική πρόκληση που τα βοηθά να καλλιεργήσουν επιμονή, αυτοπεποίθηση και θετική σχέση με τη σωματική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κοινωνική διάσταση της διοργάνωσης. Τα παιδιά περνούν χρόνο μαζί έξω από το σχολικό περιβάλλον, γνωρίζουν καλύτερα τον τόπο όπου ζουν και συμμετέχουν σε μια εμπειρία που αφορά ολόκληρη την κοινότητα.

Οι γονείς συναντούν άλλες οικογένειες, οι κάτοικοι βοηθούν στην οργάνωση και οι τοπικές επιχειρήσεις συχνά προσφέρουν υποστήριξη. Η επιτυχία του θεσμού βασίζεται στην ιδέα της συλλογικής συμμετοχής και της αλληλεγγύης.

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Αυτή η αίσθηση σύνδεσης περιγράφεται από τους Ολλανδούς με τη λέξη «gezelligheid», έναν όρο που παραπέμπει στη ζεστασιά, την οικειότητα και την ευχάριστη συνύπαρξη ανθρώπων σε μια κοινή εμπειρία.

Παρότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν προκλήσεις, όπως η ανάγκη για περισσότερους εθελοντές και η προσπάθεια ώστε οι διοργανώσεις να είναι πιο προσβάσιμες σε όλους, το Avondvierdaagse παραμένει ένα σταθερό κομμάτι της ολλανδικής καθημερινότητας.

Μέσα από μια απλή πεζοπορία, η Ολλανδία έχει δημιουργήσει έναν θεσμό που συνδέει την κίνηση, τη φύση και την κοινωνική ζωή, προσφέροντας στα παιδιά όχι μόνο άσκηση αλλά και ένα μάθημα συνεργασίας και συμμετοχής.

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Με πληροφορίες από τον Guardian