Έντονη αντιπαράθεση για την τραγωδία στη Χίο είχαν το βράδυ της Πέμπτης στον τηλεοπτικό «αέρα» του Mega ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Εγώ πιστεύω το Λιμενικό» είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Δρυμιώτης, με τον κ. Ζαχαριάδη να λέει πως ζητά «ανεξάρτητη έρευνα» και να τον κατηγορεί για «φασιστικό επιχείρημα» και να λέει, μεταξύ άλλων, «ντροπή σας». Ο κ. Δρυμιώτης τον κατηγόρησε ότι «πιστεύετε τον λαθρομετανάστη», με τον κ. Ζαχαριάδη να απαντά «είστε άθλιος» και «είστε ακροδεξιός».

