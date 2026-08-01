Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κέα αναπτύσσεται τουριστικά συνδυάζοντας την αυθεντική κυκλαδίτικη ταυτότητα με σύγχρονες υποδομές και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση επενδύει στη βελτίωση της καθημερινότητας, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και αναβαθμίζοντας τα δίκτυα ύδρευσης και οδοποιίας.

Παράλληλα, το νησί προωθεί τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μέσω εκδηλώσεων και φεστιβάλ, ενισχύοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τους επισκέπτες.

Η στρατηγική του Δήμου στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

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Η Κέα εξελίσσεται σε έναν προορισμό που συνδυάζει την αυθεντική κυκλαδίτικη ταυτότητα με σύγχρονες υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη. Με επενδύσεις σε έργα, προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη του πολιτισμού και της γαστρονομίας, το νησί ενισχύει την τουριστική του δυναμική, διατηρώντας αναλλοίωτο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Σε απόσταση μόλις μίας ώρας από το λιμάνι του Λαυρίου, η Κέα συνδυάζει την εύκολη πρόσβαση από την Αττική με ένα πολυθεματικό τουριστικό χαρακτήρα. Τα παραδοσιακά χωριά, το εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών, τα μοναδικά αρχαιολογικά μνημεία, οι πανέμορφες παραλίες, η γαστρονομία, οι δυνατότητες για ιστιοπλοΐα και καταδύσεις και η αυθεντική κυκλαδίτικη φυσιογνωμία συνθέτουν μια εμπειρία που ξεπερνά την εικόνα ενός τυπικού καλοκαιρινού προορισμού.

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Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Δήμαρχος Κέας Ειρήνη Βελισσαροπούλου τονίζει: «Η Κέα δεν είναι ένας προορισμός που βασίζεται σε ένα μόνο χαρακτηριστικό. Κάθε επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει μια διαφορετική πτυχή της. Αυτή την ποικιλία εμπειριών προσπαθούμε να διατηρούμε, να εμπλουτίζουμε και να αναδεικνύουμε. Τα τελευταία χρόνια το νησί προσελκύει σταθερά τόσο Έλληνες επισκέπτες, όσο και ταξιδιώτες από εύρος αγορών όπως Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές ή πιο μακρινές αγορές που αναζητούν έναν τόπο όπου συνυπάρχουν η ποιότητα, η αυθεντικότητα και η επαφή με τη φύση. Σχετικά με τη φετινή σεζόν, τα μηνύματα που λαμβάνουμε μας επιτρέπουν να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία με δεδομένο πως η τουριστική αγορά χαρακτηρίζεται από πολλές προκλήσεις και ιδιαιτερότητες λόγω των διεθνών συνθηκών, ενώ οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εξακολουθούν να διαμορφώνουν μια νέα δυναμική».

Η Δήμαρχος εκτιμά επίσης ότι η σταθερή παρουσία της Κέας στις επιλογές Ελλήνων και ξένων επισκεπτών δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης σχέσης εμπιστοσύνης με τον προορισμό και προσθέτει πως «δεν επιδιώκουμε να αλλάξουμε τον χαρακτήρα της Κέας. Θέλουμε να αναδεικνύουμε όσα την κάνουν ξεχωριστή. Η αυθεντικότητα, το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική μας κληρονομιά και η καθημερινή ζωή του νησιού αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να εξελίσσεται το τουριστικό μας προϊόν. Ένας προορισμός παραμένει ελκυστικός όταν εξελίσσεται με τρόπο που σέβεται την ταυτότητά του».

Υποδομές και βιωσιμότητα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής

Η κυρία Βελισσαροπούλου υπογραμμίζει ότι η ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται δεν περιορίζεται στην τουριστική προβολή, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το νησί. Η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της καθημερινότητας αποτελούν μέρος της στρατηγικής. «Η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος προϋποθέτει ποιότητα στην καθημερινότητα του τόπου. Όταν ένας τόπος λειτουργεί καλύτερα για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε αυτόν, λειτουργεί καλύτερα και για τους επισκέπτες του. Γι’ αυτό επενδύουμε σε έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ωστόσο πως «στα νησιά οι προκλήσεις είναι συχνά πιο σύνθετες από ό,τι στην ηπειρωτική Ελλάδα. Δεν αρκεί να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα όταν εμφανίζονται. Χρειάζεται συνεχής προετοιμασία, συνεργασία με όλους τους φορείς και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, ώστε το νησί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επόμενων ετών».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος προωθεί έργα και δράσεις που αφορούν εύρος διαφορετικών πεδίων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων όπως σχολικών κτιρίων και την θωράκιση του θεσμού της οικογένειας, που είναι ο πυρήνας της κοινωνίας και της τουριστικής επιχειρηματικότητας του τόπου, με μέτρα όπως η δημιουργία του πρώτου παιδικού σταθμού στο νησί.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη στήριξη δημοσίων λειτουργών, μέσα από παρεμβάσεις που διευκολύνουν την κάλυψη στεγαστικών αναγκών σε ειδικότητες ζωτικής σημασίας για το νησί, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, παράγοντας πρωταρχικής σημασίας για κατοίκους και ταξιδιώτες. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση σύγχρονου πλωτού ασθενοφόρου του Λιμενικού Σώματος με έδρα την Κέα, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά. Το ειδικά διαμορφωμένο σκάφος διαθέτει πλήρη εξοπλισμό προνοσοκομειακής φροντίδας, όπως απινιδωτή, σύστημα παροχής οξυγόνου, εξοπλισμό παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και φορεία για την ασφαλή διακομιδή ασθενών.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες για την προσβασιμότητα, σύμφωνα με την κυρία Βελισσαροπούλου. Όπως η ίδια τονίζει, καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της οδοποιίας με στόχο την καλύτερη διασύνδεση του νησιού και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Εφέτος υλοποιήθηκαν πέντε αγροτικοί δρόμοι στις περιοχές

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Συκαμιά, Φούσκι Λιπαρό, Ατζερίτης και Φωτημάρι, ενώ αυτές τις ημέρες συνεχίζεται ο δρόμος Κορησσία- Ξύλα με την προοπτική δύο ακόμη διαδρομών στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, ο Δήμος εγκατέστησε σύγχρονα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα σε τρεις οργανωμένες παραλίες, συνοδευόμενα από τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υποστηρικτικές υποδομές. Η παρέμβαση επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, εγκύους ή ανθρώπους με προσωρινές κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν τη θάλασσα με μεγαλύτερη αυτονομία.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι εξίσου βασικός άξονας του σχεδιασμού της Κέας και της αναβάθμισης του τουρισμού. Η κυρία Βελισσαροπούλου υπογραμμίζει πως «στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία “GRecoIslands” σηματοδοτεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς το Τοπικό Σχέδιο Δράσης δεν αντιμετωπίζεται ως μια τυπική διαδικασία, αλλά ως εργαλείο καταγραφής των πραγματικών αναγκών της Κέας και σχεδιασμού παρεμβάσεων που συνδέουν την προστασία των φυσικών πόρων με την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση των αποβλήτων και την καθημερινότητα. Στη διαδικασία συμμετέχουν κάτοικοι, επαγγελματίες και τοπικοί φορείς, ώστε οι προτεραιότητες να διαμορφωθούν από την ίδια την κοινωνία του νησιού».

Για τον Δήμο Κέας προτεραιότητα αποτελεί και η εξασφάλιση της υδατικής επάρκειας. «Η αυξημένη ζήτηση κατά τους θερινούς μήνες, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της λειψυδρίας, καθιστά αναγκαία τη σταδιακή ενίσχυση της παραγωγής και της διαχείρισης του πόσιμου νερού. Στην περιοχή του Οτζιά προβλέπεται η εγκατάσταση νέας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 200 κυβικών μέτρων ημερησίως, καθώς και η ανόρυξη νέας γεώτρησης. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 347.200 ευρώ, χρηματοδοτείται με 260.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027», επισημαίνει η δήμαρχος προσθέτοντας πως «το νερό είναι ένας περιορισμένος και πολύτιμος πόρος, ιδιαίτερα για ένα νησί. Η εξασφάλιση νέων ποσοτήτων μέσω της αφαλάτωσης είναι αναγκαία, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να ελέγχουμε τα δίκτυα, να περιορίζουμε τις απώλειες και να αντιμετωπίζουμε εγκαίρως κάθε δυσλειτουργία. Η υδατική επάρκεια απαιτεί συνδυασμό έργων, τεχνολογίας και υπεύθυνης χρήσης από όλους μας. Για τον σκοπό αυτό, στα δίκτυα ύδρευσης έχουν εγκατασταθεί συστήματα τηλεμετρίας, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, που επιτρέπουν την άμεση παρακολούθηση της λειτουργίας τους, τον ταχύτερο εντοπισμό διαρροών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων» επισημαίνει η Δήμαρχος Κέας.

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Ανάλογη έμφαση δίνεται και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την κυρία Βελισσαροπούλου «από το 2018 έως το 2025 πραγματοποιήθηκαν οκτώ οργανωμένες δράσεις καθαρισμού σε παράκτιες και λιμενικές περιοχές, κατά τις οποίες καθαρίστηκαν 8.353 τετραγωνικά μέτρα και απομακρύνθηκαν, μεταξύ άλλων, 450 κιλά διχτυών και συναφών απορριμμάτων. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, εγκαταστάθηκε σύστημα συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν 13.215 τεμάχια ανακυκλώσιμων υλικών και απομακρύνθηκαν 1.130 κιλά αλιευτικών εργαλείων. Η θάλασσα αποτελεί μέρος της ζωής, της οικονομίας και της ταυτότητας της Κέας. Οι καθαρισμοί είναι απαραίτητοι, αλλά δεν αρκούν από μόνοι τους. Χρειαζόμαστε στοιχεία, συνεργασίες, εκπαίδευση και πρόληψη, ώστε να περιορίζουμε το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι μια διαρκής προσπάθεια στην οποία πρέπει να συμμετέχουν ο Δήμος, οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες». Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις δεν περιορίζονται στον καθαρισμό των ακτών. Η καταγραφή των υλικών που συλλέγονται παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων. Την ίδια περίοδο, υλοποιήθηκαν έξι εκπαιδευτικά προγράμματα, τρία ερευνητικά έργα και δύο πιλοτικές δράσεις, ενώ εκπονήθηκε στρατηγικό σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται και στη διαχείριση των αποβλήτων. Τα τελευταία χρόνια η Κέα σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις σε επίπεδο ανακύκλωσης με συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που ξεπερνούν μέχρι και κατά 160% το μέσο όρο της χώρας Επόμενος στόχος είναι ο περιορισμός των οργανικών αποβλήτων μέσω της διανομής οικιακών κομποστοποιητών, σε συνεργασία του δήμου με τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. «Τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης ανήκουν πρωτίστως στους κατοίκους και στους εργαζομένους της υπηρεσίας καθαριότητας. Δείχνουν ότι όταν υπάρχει ενημέρωση, συνέπεια και συμμετοχή, μπορούμε να επιτύχουμε ουσιαστικές αλλαγές. Με την κομποστοποίηση επιχειρούμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα, περιορίζοντας τα οργανικά απόβλητα μέσα στα ίδια τα νοικοκυριά. Η βιωσιμότητα αρχίζει από απλές πρακτικές που, όταν εφαρμόζονται συλλογικά, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αξία», τονίζει η Δήμαρχος.

Πολιτισμός και γαστρονομία συνθέτουν την ξεχωριστή εμπειρία

Αν οι υποδομές, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της καθημερινότητας αποτελούν τη μία πλευρά μιας ευρύτερης προσπάθειας στην Κέα, η άλλη εκφράζεται μέσα από τους ανθρώπους, τον πολιτισμό και τις εμπειρίες που δίνουν ζωή στο νησί. Με αυτή τη λογική, ο Δήμος εμπλουτίζει διαρκώς το πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών, γαστρονομικών και περιβαλλοντικών δράσεων, δημιουργώντας νέες αφορμές επίσκεψης και αναδεικνύοντας μια Κέα που παραμένει ζωντανή σε ευρύ χρονικό ορίζοντα και εξελίσσεται.

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Η πολιτιστική παράδοση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της προσπάθειας. Η Γιορτή Παραμυθιών, που συμπληρώνει εφέτος 24 χρόνια παρουσίας, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόλογους θεσμούς του νησιού, προσελκύοντας αφηγητές, μουσικούς, ερευνητές, καλλιτέχνες και επισκέπτες από πλήθος χωρών. Αποτελεί τη μακροβιότερη διοργάνωση στην Ελλάδα αφιερωμένη στη λαϊκή προφορική παράδοση και ένα από τα πιο διαχρονικά φεστιβάλ αφήγησης στην Ευρώπη. Το Τζιώτικο Αντάμωμα ενισχύει επίσης τους δεσμούς της τοπικής κοινωνίας με τη μουσική και τη χορευτική κληρονομιά του Αιγαίου.

Ξεχωριστή θέση κατέχει και η γαστρονομία. Το Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων και οι «Κείων Γεύσεις» δίνουν βήμα στους παραγωγούς, στους επαγγελματίες της εστίασης και στους ανθρώπους που διατηρούν ζωντανές τις παραδοσιακές καλλιέργειες και τις αυθεντικές συνταγές του νησιού. Η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη γαστρονομία και τον τουρισμό ενισχύει την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα προσφέρει στον επισκέπτη μια ουσιαστική γνωριμία με τις γεύσεις και την τοπική κουλτούρα της Κέας.

Επιπλέον, το φυσικό τοπίο αποτελεί ταυτόχρονα πεδίο αθλητικών και περιβαλλοντικών εμπειριών. Το GoKea, το αθλητικό διήμερο δραστηριοτήτων στη φύση με κολυμβητικούς αγώνες και ορεινό τρέξιμο, το KeaRunμε αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους και η δράση «Κέα Υδρούσα», που προσεγγίζει το νερό ως στοιχείο ιστορίας, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης, διευρύνουν και προβάλλουν τις δυνατότητες του νησιού.

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Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκδηλώσεων με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, μουσικές βραδιές, παραδοσιακά πανηγύρια και δράσεις για όλες τις ηλικίες, συνθέτοντας μια πολιτιστική εμπειρία που συμπληρώνει τον χαρακτήρα της Κέας ως σύγχρονου, πολυθεματικού προορισμού.

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«Οι εκδηλώσεις δεν είναι ασύνδετες με τον τουρισμό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύουμε τους ανθρώπους της Κέας, τους πολιτιστικούς και ευρύτερα τους τοπικούς συλλόγους, τους παραγωγούς, τους καλλιτέχνες, τους εθελοντές και όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στη ζωή, την ποιότητα και την μοναδικότητα του νησιού. Θέλουμε οι επισκέπτες να γνωρίζουν την Κέα μέσα από τους ανθρώπους της, τις παραδόσεις της και τη σύγχρονη δημιουργία της. Αυτή η επαφή είναι που δημιουργεί τις πιο ουσιαστικές εμπειρίες και κάνει πολλούς να επιστρέφουν ξανά και ξανά», υπογραμμίζει η κυρία Βελισσαροπούλου και συμπληρώνει: «Η Κέα δεν επιδιώκει να μεταμορφωθεί σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Εξελίσσεται βήμα-βήμα, επενδύοντας στις υποδομές, στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου, στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας και στην ποιότητα της καθημερινής ζωής. Ίσως αυτό να αποτελεί και την ουσία, ότι η Κέα επιδιώκει να ‘‘χτίζει” το μέλλον της διατηρώντας αναλλοίωτα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την έκαναν διαχρονικά να ξεχωρίζει».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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