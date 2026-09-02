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Ένας νεαρός αλλά και εξαντλημένος μπούφος κατέληξε σε θάλασσα στην Κέρκυρα, με τους λουόμενους που βρίσκονταν στην παραλία να σπεύδουν κατευθείαν δίπλα του, σώζοντάς τον και παραδίδοντάς τον στο Δασαρχείο του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα, το πτηνό στην προσπάθειά του να πετάξει δεν τα κατάφερε και έπεσε στην θάλασσα. Οι τουρίστες που περισυνέλεξαν τον μπούφο, τον παρέδωσαν στο Δασαρχείο και από εκεί μεταφέρθηκε στην στην ΑΝΙΜΑ, μαζί με ακόμα έναν που διασώθηκε από την Λίμνη Ευβοίας.

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Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το νεαρό πτηνό δέχεται την κατάλληλη φροντίδα από το προσωπικό της ΑΝΙΜΑ και θα επανενταχθεί όταν είναι έτοιμο.