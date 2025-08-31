Μεγάλη αποδείχθηκε η ταλαιπωρία, αλλά και η αγωνία για τους επιβάτες που βρίσκονταν στο πλοίο που εκτελούσε το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα το Σάββατο (30/8).

Το πλοίο βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονη κακοκαιρία, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η ΕΜΥ είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως της Ηπείρου, και του Ιονίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το πλοίο επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με τα μέλη του πληρώματος να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσδεση. Όπως αναφέρουν επιβάτες, πολλοί ένιωσαν φόβο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης.

Σε βίντεο το οποίο ελήφθη από μία επιβάτιδα, διακρίνονται οι στιγμές αγωνίας που πέρασαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο απογευματινό δρομολόγιο του Σαββάτου.

Στα συγκεκριμένα πλάνα διακρίνονται νερά στο κατάστρωμα, την ώρα που η κακοκαιρία φαίνεται να γίνεται όλο και πιο έντονη. Τελικά, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Πηγή: Epirus Gate