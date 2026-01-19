Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Κηφισό τις επόμενες τρεις ημέρες λόγω έργων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει επιπλέον ταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς.

Ειδικότερα, προβλέπεται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, από τις 9:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, σε τμήματα της λεωφόρου. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Πειραιώς έως την Αγίας Άννης. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Πειραιά, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη έως τη Μακρυγιάννη.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, από τις 7:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στο τμήμα από την Αναγεννήσεως έως την Αχαρνών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις λωρίδες που θα παραμένουν ανοιχτές. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την οδική σήμανση και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η ταλαιπωρία αναμένεται να είναι αυξημένη, ειδικά στις ώρες αιχμής, από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί και από τις 14:00 έως τις 17:00 το απόγευμα.