Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται όλο και περισσότερα αγριογούρουνα σε κατοικημένους δρόμους των βορείων προαστίων, συχνά μέρα μεσημέρι, αποτέλεσμα της πίεσης στα οικοσυστήματα της Πάρνηθας–Πεντέλης, της αφθονίας τροφής εντός πόλης και της ελλιπούς διαχείρισης του πληθυσμού τους. Οι κάτοικοι μιλούν για «καθημερινότητα», ενώ ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους σε τροχαία και για ανεξέλεγκτες «λύσεις» με καραμπίνες.

Πρόσφατα βίντεο και αναρτήσεις κατοίκων δείχνουν αγέλες να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Δροσιάς, ακόμη και δίπλα σε πολυσύχναστα σημεία, μέρα μεσημέρι.

Ρεπορτάζ αναφέρουν παρουσία αγριογούρουνων και περιστατικά όχλησης/τροχαίων στην ευρύτερη ζώνη Εκάλης–Δροσιάς–Κρυονερίου, με καταγγελίες για παράνομους πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από σπίτια.

Το φαινόμενο συνδέεται με την «κάθοδο» από Πάρνηθα–Πεντέλη, τάση που έχει καταγραφεί σταθερά τα τελευταία χρόνια στα βόρεια προάστια (Κηφισιά, Εκάλη κ.λπ.).

Για την αντιμετώπιση αυτής της επικίνδυνης καταστάσης, γιατί μιλάμε για αγριογούρουνα που μπορεί να φτάσουν σε μήκος σώματος τα 110 – 180 εκ και βάρος έως 250+ κιλά, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος έβγαλε μία εγκύκλιο με δεκάδες αποδέκτες, κυρίως Δασικές Υπηρεσίες, Περιφερειάρχες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Κυνηγετικές ομοσπονδίες, ακόμα και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Περιληπτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Οδηγίες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον έλεγχο πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα».

Με αφορμή επιστολές θεσμικών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών επαγγελματικών φορέων του πρωτογενή τομέα και πολιτών σχετικά με την παρουσία μεγάλου πληθυσμού αγριόχοιρων (Sus scrofa ) και υβριδίων αυτών στην επικράτεια της χώρας, αλλά και τα επαναλαμβανόμενα, περιστατικά προσέγγισης αυτών σε κατοικημένες περιοχές και στο οδικό δίκτυο με συνεπακόλουθο τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων και των επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική παραγωγή (…) καθόρισε το πλαίσιο συνεργασίας των συναρμόδιων υπηρεσιών και των Κυνηγετικών Οργανώσεων, ώστε συντονισμένα και αποτελεσματικά να αναλαμβάνονται κοινές δράσεις (λειτουργία συνεργείων δίωξης και ομάδων κυνηγών) για τη θήρα του αγριόχοιρου, χωρίς περιορισμούς στην κάρπωση με προτεραιότητα στις περιοχές που καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί των αγριόχοιρων και ζημιές στην πρωτογενή παραγωγή.

Οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων) οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στο επίπεδο χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (α΄ έως δ΄ σχετικά), υποχρεωτικά θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τα συνεργεία δίωξης που προβλέπονται στο Δασικό Κώδικα και τις ομάδες κυνηγών εντείνοντας τη θήρα του αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτών με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους.

Η συμμετοχή κυνηγών μελών των αναγνωρισμένων από το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Οργανώσεων (Κ.Ο.), στη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, αλλά και των Ομάδων Κυνηγών, αποτελεί θεσμική υποχρέωση που συνδέεται με τον καταστατικό χαρακτήρα των κυνηγετικών οργανώσεων, ως συλλογικών οργάνων που έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνεται από τις διοικήσεις των Κ.Ο. η οργανωμένη συμμετοχή των μελών τους – κυνηγών – στα συνεργεία δίωξης και τις ομάδες κυνηγών.

Οι περιπτώσεις κυνηγετικών οργανώσεων, που όπως μας αναφέρθηκε, δεν συνεργάζονται με τις δασικές υπηρεσίες αρνούμενες να συμμετάσχουν στη διαδικασία συγκρότησης των συνεργείων δίωξης, επικαλούμενες άρνηση των μελών τους – κυνηγών- να συμμετάσχουν στα συνεργεία δίωξης για λόγους που δεν συνδέονται με το ισχύον από το Δασικό Κώδικα θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, με άμεση επικοινωνία και συνεργασία των οικείων Δασικών Υπηρεσιώνμε τις εν λόγω Κυνηγετικές Οργανώσεις ή την οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία, που θα πρέπει να μεριμνήσει για την επίλυση του συγκεκριμένου αναδυόμενου θέματος της άρνησης συμμετοχής, καθώς η συμβολή της κυνηγετικής δραστηριότητας στη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων είναι καθοριστικής σημασίας.

Περιφερειάρχης Αττικής: Δεν έχουμε αρμοδιότητα για τα αγριογούρουνα

Η HuffPost επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και του θέσαμε το ερώτημα για την αντιμετώπιση των αγριογούρουνων και μας απάντησε ότι: «Εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα. Αυτή ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Δασών. Σε αυτόν πρέπει να απευθυνθείτε».

Δήμαρχος Κηφισιάς – Εκάλης: Υπαρκτό και οξύ πρόβλημα τα αγριογούρουνα

Η HuffPost απευθύνθηκε στον δήμο Κηφισιάς – Εκάλης προκειμένου να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος:

«Είναι σοβαρό πρόβλημα εδώ και χρόνια ο υπερπληθυσμός των αγριογούρουνων και δεν είναι η πρώτο φορά που λαμβάνονται μέτρα. Ο συντονισμός αυτής της προσπάθειας ανήκει πάντοτε στα δασαρχεία που ενεργούν με δύο τρόπους. Στις περισσότερες περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι τοποθετούνται παγίδες και όταν συγκεντρώνονται ζώα μεταφέρονται στη βόρεια Ελλάδα, συχνότερα στον Έβρο στα δάση. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ένα μεγάλο αγριογούρουνο μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο και τότε θανατώνεται» απάντησε ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολιτάς.

Στο ερώτημα εάν αυτές οι «επιχειρήσεις» των δασαρχείων διεξάγονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή στον περιαστικό ιστό, ο δήμαρχος Κηφισιάς τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.

Δήμαρχος Διονύσου: Η παρουσία αγριόχοιρων είναι μία νέα πραγματικότητα

Η Δήμαρχος Διονύσου, Κατερίνα Μαιχόσογλου, σε ερώτηση που υπέβαλε η HuffPost, δήλωσε:

«Η παρουσία αγριόχοιρων μέσα σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι πια ένα περιστασιακό φαινόμενο. Είναι μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί υπευθυνότητα, σχέδιο και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Δήμος Διονύσου έχει ενημερώσει άμεσα το Δασαρχείο Πεντέλης, το οποίο είναι ο αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό των επιχειρήσεων δίωξης, και παραμένει σε συνεχή επικοινωνία και ετοιμότητα.

Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και ο σεβασμός στη φύση. Αναμένουμε ένα ενιαίο, ρεαλιστικό σχέδιο διαχείρισης, που να προστατεύει τόσο τους ανθρώπους όσο και το περιβάλλον.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Δασαρχείο και την Περιφέρεια, συμβάλλοντας με όλα τα διαθέσιμα μέσα σε κάθε οργανωμένη δράση αντιμετώπισης του ζητήματος.»

Κυνηγοί στο Πήλιο: Κάθε δράση μας για αγριογούρουνα γίνεται με επίβλεψη της αστυνομίας

Η HuffPost επικοινώνησε και με κυνηγούς στο Πήλιο οι οποίοι πολύ συχνά αντιμετωπίζουν αγριογούρουνα μέσα στους αστικούς ιστούς των χωριών της περιοχής. Όπως εξήγησαν: « Έχουμε συχνές εμφανίσεις αγριογούρουνων στα χωριά και γι’ αυτό με τη βοήθεια του Δασαρχείου και υποχρεωτικά με την επίβλεψη της αστυνομίας, οργανώνουμε επιχειρήσεις μακριά από τα σπίτια μέσα στα βουνά, αλλά με πολλή προσοχή γιατί έχουν συμβεί και πολλά ατυχήματα μεταξύ μας. Και μάλιστα όταν οργανώνουμε αυτές τις επιχειρήσεις γίνεται και προειδοποίηση του πληθυσμού για παν ενδεχόμενο»

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η HuffPost είναι κοινωνός καταγγελιών για χρήση κυνηγετικών όπλων εναντίον αγριογούρουνων κοντά σε κατοικίες των Βορείων προαστίων, αλλά καμία δεν έχει κατατεθεί επίσημα σε αστυνομική Αρχή. Πάντως μας διαβεβαίωσαν ότι είναι θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό διότι αισθάνονται ανασφάλεια σε πολλές των περιπτώσεων. Επίσης μιλώντας με πολίτες, εύλογα τέθηκαν κάποια ερωτήματα εκ μέρους τους:

Πόσα κοντά στον αστικό ιστό η περιαστικό θα κινούνται οι κυνηγοί υπό το συντονισμό Δασαρχείων;

Σε αυτόν τον συντονισμό, θα μετέχουν για επίβλεψη και αστυνομικοί;

Υπάρχει περίπτωση να πέφτουν πυροβολισμοί από κυνηγούς σε σημείο που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές;

Ποιος εγγυάται για την ασφάλεια των ίδιων των κυνηγών, καθώς στο παρελθόν υπήρχαν ατυχήματα, με κυνηγούς να τραυματίζονται μεταξύ τους σοβαρά ή θανάσιμα από σφαίρες/σκάγια;

Μήπως τίθεται θέμα εφαρμογής των νόμων και ειδικότερα στην τήρηση του νόμου περί όπλων ( Ν 2168/93), αφ ης στιγμής μιλάμε για χρήση κυνηγετικών όπλων σε περιοχές όμορες με κατοικίες, όπου βαδίζουν οικογένειες με παιδιά, κάποιοι κάτοικοι αθλούνται στο δάσος κλπ;

Η HuffPost επικοινώνησε με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δασών κ.Στάθη Σταθόπουλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε και δεσμεύτηκε στην πρόσκληση μας, για βίντεο Teams συνέντευξη στον Σύμβουλος εκδόσεις και αρθρογράφο μας Τέρενς Κουίκ και τον Διευθυντή Σύνταξης Αντώνη Φουρλή, η οποία θα αναρτηθεί αύριο Δευτέρα.

Τέλος, σύμφωνα με δασολόγους και παλαιότερες μελέτες/ρεπορτάζ, η εμφάνιση των αγριογούρουνων σε αστικούς ιστούς στα βόρεια προάστια οφείλεται, καταρχήν στους εξής λόγους:

Αφθονία τροφής στην πόλη

Κάδοι, σκουπίδια, ακάλυπτοι, κήποι, ζωοτροφές κατοικιδίων προσφέρουν εύκολη τροφή. Πληθυσμιακή έκρηξη & ήπιοι χειμώνες

Λιγότεροι φυσικοί θηρευτές, ήπιο κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αυξήσει τους πληθυσμούς. Διάσπαση ενδιαιτημάτων

Δόμηση, δρόμοι, πυρκαγιές και έργα κοντά σε δασικές ζώνες ωθούν τα ζώα να αναζητήσουν νέες περιοχές.

Αυτά βεβαίως παράγουν σειρά κι άλλον ερωτημάτων τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και συνεντεύξεων τις αμέσως επόμενες μέρες