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Ευφάνταστη απόδραση σκληρού 40χρονου Αλβανού κακοποιού σημειώθηκε από το Νοσοκομείο Σερρών, όταν συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εισέβαλαν στον χώρο, αφόπλισαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν.

Συγκεκριμένα, χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος στις φυλακές Νιγρίτας δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό στον δρόμο έξω από την Ψυχιατρική κλινική, εμφανίστηκαν τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά των ΟΠΚΕ.

Αμέσως με την απειλή πολυβόλων αφόπλισαν τους πραγματικούς αστυνομικούς που βρίσκονταν μαζί με τον κρατούμενο, παίρνοντάς τους μάλιστα και τα όπλα.

Στη συνέχεια πήραν τον κρατούμενο μπήκαν σε δύο αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν προς.

Από τη στιγμή της απόδρασης βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τόσο του κρατούμενου όσο και των συνεργών του.

Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι. Συγκεκριμένα κατηγορείται για ανθρωποκτονία και υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπόλοιπων δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν ο κρατούμενος και οι συνεργοί του.