Πρωί Δευτέρας (20/10), ώρα 10:00 το πρωί, και η κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες της Αττικής είναι «στο κόκκινο».

Κηφισός, Εθνική οδός, Βουλιαγμένης, Μεσογείων, Αττική οδός, Λεωφόρος Αθηνών – οι κεντρικότεροι δρόμοι της πόλης εμφανίζονται «πηγμένοι», με την ταλαιπωρία των οδηγών να είναι μεγάλη.

Advertisement

Advertisement

Ο καιρός είναι βροχερός, πράγμα που σημαίνει ότι είναι περισσότεροι εκείνοι που πήραν το αυτοκίνητο για να πάνε στην εργασία τους, ενώ οι δρόμοι είναι ολισθηροί και η ορατότητα περιορισμένη.

Από σήμερα 20/10 επανέρχεται και ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Στην Αττική Οδό, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία μετά την πτώση μπετόν στο οδόστρωμα στην έξοδο προς Λαμία. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, το μπετόν καθαρίστηκε λίγη ώρα αργότερα.

Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Ρέντη και φτάνει μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας,

5'-10' από Πεντέλης έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2025

Live η κίνηση στους δρόμους της Αττικής