Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό με πυροβολισμό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, όταν ένας 54χρονος τραυματίστηκε στα πόδια από σκάγια κυνηγετικού όπλου που κρατούσε ένας 31χρονος φίλος του.

Σύμφωνα με το creta24, ο 31χρονος επισκέφθηκε το σπίτι του 54χρονου και φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Εκεί, πρότεινε στον 54χρονο να πάνε μαζί για κυνήγι. Ο τελευταίος αρνήθηκε, παρά την επιμονή του φίλου του, με αποτέλεσμα ο 31χρονος να αποχωρήσει από το σπίτι.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε, αυτή τη φορά έχοντας μαζί του έναν λαγό. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το κυνηγετικό όπλο που είχε στην κατοχή του εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να πλήξουν τον 54χρονο στα πόδια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Μετά το περιστατικό, ο 31χρονος πήγε μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα και παραδόθηκε στις Αρχές. Ο 54χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως επρόκειτο για ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι ο πυροβολισμός προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό του όπλου από τον φίλο του, ο οποίος, όπως ανέφερε, ήταν εμφανώς μεθυσμένος.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας προέκυψε, ωστόσο, ότι το κυνηγετικό όπλο δεν ανήκει στον 31χρονο, αλλά σε τρίτο πρόσωπο. Σε βάρος του ιδιοκτήτη του όπλου αναμένεται επίσης να σχηματιστεί δικογραφία.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.