Στοιχεία, που θα τους βοηθήσουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες διάρρηξης διαμερίσματος στο Κολωνάκι, προσπαθούν να βρουν οι αστυνομικοί μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας, μαρτυρίες, δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Οι διαρρήκτες απέκτησαν πρόσβαση στο διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Υψηλάντου παραβιάζοντας παράθυρο φωταγωγού. Ερεύνησαν τα δωμάτια του διαμερίσματος και άρπαξαν ρολόγια, κοσμήματα, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά, συνολικής αξίας 150.000 ευρώ.

Ορισμένα από τα αντικείμενα ήταν μέσα σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο οι δράστες κατάφεραν να διαρρήξουν.