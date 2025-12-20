Εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπότι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίγεται μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη και τη μεθοδική έρευνα του του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής. Πλέον, ο εισαγγελέας έχοντας πλήρη εικόνα της δικογραφίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της 87χρονης ήτα έγκλημα και όχι ατύχημα.

Σύμφωνα με το anikolouli.gr, σοκ προκαλεί το πρόσωπο που θεωρείται βασικός ύποπτος καθώς ανήκει στον στενό κύκλο του θύματος. Ο ύποπτος κλήθηκε και κατέθεσε ανωμοτί για τον φρικτό θάνατό της ενώ πλέον ο εισαγγελικός λειτουργός που παρήγγειλε και την διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποφασίσει για την άσκηση ποινικής δίωξης

Το χρονικό του εγκλήματος στο Κολωνάκι

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα. Πίστευαν πως είχε αποκοιμηθεί με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της τη φωτιά καθώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν φανατική καπνίστρια. Ακόμη και τα πιο κοντινά της πρόσωπα εμφανίζονταν βέβαια ότι αρχικά έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της.

Η εξήγηση, όμως, δεν ταίριαζε με την εικόνα του τόπου καταστροφής, καθώς η ένταση της φωτιάς ήταν μεγάλη. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της Αγγελικής Νικολούλη, έμπειροι αξιωματικοί πραγματογνώμονες του ανακριτικού της πυροσβεστικής συμπέραναν αότι ο καναπές του καθιστικού, ο γύρω χώρος, αλλά και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί πρώτα με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού. Κάτι που παραπέμπει σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που παρέλαβαν τα ρούχα του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό, ως βενζίνη, με την οποία άγνωστος φέρεται να περιέλουσε τη γυναίκα και να την πυρπόλησε.

Από την άλλη, τα τοξικολογικά ευρήματα, που αποκάλυψε η εκπομπή, διαπίστωσαν ότι στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της μετρήθηκε μόλις στο 5%, ποσοστό συμβατό με αυτό μιας καπνίστριας και όχι με άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

Αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Προηγήθηκε η θανάτωσή της, ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια ο εμπρησμός, προκειμένου να μην υπάρχουν ίχνη για το έγκλημα.

Ο αντιστράτηγος ε.α του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής επεσήμανε στο «Τούνελ» πως επρόκειτο για εμπρησμό συγκάλυψης. Όπως είπε, οι άνδρες του ανακριτικού έκαναν εξαιρετική δουλειά και συγκέντρωσαν στοιχεία που δόθηκαν για ανάλυση. Τόνισε, δε, ότι τα ευρήματα αφορούν σε αποδείξεις και όχι απλές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Στο δωμάτιο που απανθρακώθηκε η γυναίκα αναπτύχθηκε έντονη φωτιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τρόπο που μόνο με την βοήθεια επιταχυντή (βενζίνης) θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ανέλυσαν τους λόγους για τους οποίους αυτού του είδους η πυρκαγιά θα ήταν αδύνατο να προκληθεί από τσιγάρο.

Όπως εκτίμησε, ο δράστης του εγκλήματος να είχε προετοιμάσει καλά το σκηνικό του εγκλήματος, πριν το τελέσει, καθώς είχε εμποτίσει το χώρο και το θύμα που δεν ήταν εν ζωή με βενζίνη και επέστρεψε βάζοντας φωτιά.

Πηγή: anikolouli.gr

