Υδροχλωρικό οξύ κατά 25χρονης υπαλλήλου σε κατάστημα κοσμημάτων χρησιμοποίησε 43χρονη ημεδαπή χθες (10/1) το πρωί στην Κομοτηνή κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Η δράστιδα εισήλθε στο κατάστημα και αφαίρεσε διάφορα κοσμήματα, ωστόσο έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο η οποία στην προσπάθειά της να ακινητοποιήσει τη 43χρονη, δέχτηκε το καυστικό υγρό που πέταξε προς το μέρος της η τελευταία λίγο πιο δίπλα από το μάτι.

Φαίνεται ότι η 25χρονη γλίτωσε από μεγαλύτερο τραυματισμό, καθώς γύρισε τελευταία στιγμή το κεφάλι της. Στη συνέχεια, το θύμα προσπάθησε να απομακρυνθεί από το κατάστημα, όμως η δράστιδα την έριξε κάτω και προσπάθησε ξανά να της επιτεθεί με το καυστικό υγρό.

Πηγή: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ακόμη και όταν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι την εμπόδισαν, επέμεινε και προσπάθησε να αφαιρέσει και πάλι κοσμήματα, χωρίς επιτυχία.

Ανδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για τις πρώτες βοήθειες ενώ λίγο αργότερα επέστρεψε σπίτι της καθώς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, ενώ η δράστιδα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

(Με πληροφορίες από xronos.gr)