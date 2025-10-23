Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε στις 23:30 χθες βράδυ (22/10) όταν ένας 22χρονος οδηγός μηχανής στην περιοχή του Κορωπίου οδηγούσε χωρίς πινακίδες και αρνήθηκε να σταματήσει στον έλεγχο των αστυνομικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί το δίκυκλο στην συμβολή των οδών Ευελπίδων και Βασιλέως Κωνσταντίνου φέρεται να μην συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας – Φωτογραφία Αρχείου

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επίσης γιατί είχε καταναλώσει αλκοόλ με μέτρηση 0,27 mg/l.

Όπως διαπιστώθηκε, πριν έναν μήνα του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες λόγω επικίνδυνων ελιγμών, άρνησης υποβολής σε αλκοτέστ και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Με βάση τον νέο ΚΟΚ, σε περίπτωση που η αστυνομία εντοπίσει ότι οδηγείς με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα από 0,50gr/l έως 0,80 gr/l ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα, το πρόστιμο είναι:

350 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες

Βαθμοί Ποινής: 5

Σε περίπτωση υποτροπής, ισχύει πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

Αν οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα άνω του 0,80 gr/l και μέχρι 1,10 gr/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα, το πρόστιμο είναι:

700 ευρώ

Ακινητοποίηση του οχήματος

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 μέρες

Βαθμοί Ποινής: 9

Σε περίπτωση υποτροπής, ισχύει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 1 έτος.

(Με πληροφορίες από ertnews)