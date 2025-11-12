Μη αναστρέψιμη είναι σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του 22χρονου από το Κορωπί που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ.

Παρά τις προσπάθειές τους η κλινική εικόνα του νεαρού δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης καθώς υπέστη απόφραξη αεραγωγού με αποτέλεσμα να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό σχεδόν όλα του τα όργανα.

Ο 22χρονος είχε πάει μαζί με την παρέα του για μπέργκερ όταν αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα για το ποιός μπορεί να καταπιεί το μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει, με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και να μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς».

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», κάνοντας λόγο για πολύ δύσκολη κατάσταση.

Όπως περιέγραψε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, σύμφωνα με όσα τους είπα, οι δύο νέοι έβαλαν ένα στοίχημα να καταπιούν ολόκληρο το μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί του 22χρονου, δεν υπήρχε κάποιος εκεί που να μπορέσει να τον βοηθήσει με πρώτες βοήθειες να αποφράξει τον αεραγωγό.

«Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα», είπε η Ματίνα Παγώνη και τόνισε ότι δεν είναι δύσκολο να φράξει ο αεραγωγός για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τρώμε αλλά και το ότι οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε όλοι, καθώς όπως περιέγραψε κανένας από την παρέα του 22χρονου δεν μπορούσε να τον βοηθήσει.