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Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι, στο επίκεντρο έρχεται νέα υπόθεση για γιατρό που φέρεται να προσέφερε «θεραπείες ευεξίας» χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Πρόκειται για αγγειοχειρουργό στην Κρήτη, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», πραγματοποιούσε στα ιατρεία του ενέσιμες θεραπείες βιταμινών και άλλες πρακτικές ευεξίας, ενώ φέρεται να διαφήμιζε τις υπηρεσίες του υποσχόμενος στους πελάτες ότι «σε 10 ημέρες σε κάνει καλά».

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Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων των Ιατρικών Συλλόγων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα ιατρεία του γιατρού. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χορηγούσε ενέσιμες βιταμίνες και θεραπείες ευεξίας, ενώ ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως δεν επιτρεπόταν να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες πρακτικές.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξεταστεί από το Πειθαρχικό όργανο, προκειμένου να διερευνηθούν οι πρακτικές που ακολουθούσε ο γιατρός τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά της, η Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι οι ενέσιμες βιταμίνες θα πρέπει να χορηγούνται όταν υπάρχει ιατρική ανάγκη, όπως σοβαρό πρόβλημα υγείας ή διαπιστωμένη έλλειψη, και όχι σε υγιείς ανθρώπους που αναζητούν απλώς βελτίωση της όψης του δέρματος ή μια αίσθηση αναζωογόνησης.