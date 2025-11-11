Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την Κρήτη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τη στιγμή που ένας ψαροντουφεκάς αντικρίζει απροσδόκητα ένα ανθρώπινο άγαλμα στον βυθό της θάλασσας.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο δύτης κατέγραψε τη βουτιά του με υποβρύχια κάμερα στον Δήμο Χερσονήσου. Σε βάθος μόλις 3,8 μέτρων και περίπου 70 μέτρα από την ακτή, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την κεφαλή ενός αγάλματος ανάμεσα σε φύκια και βράχια.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Ράδιο Κρήτη, η πρώτη του αντίδραση ήταν η έκπληξη και η απορία για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για αρχαίο εύρημα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για τσιμεντένια κατασκευή από αυτές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα, ώστε να δίνουν «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο.

Το βίντεο, πάντως, έχει εντυπωσιάσει τους χρήστες των social media, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι οι θησαυροί του κρητικού βυθού… δεν σταματούν να εκπλήσσουν.