Εφιαλτικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας διερευνούν οι αρχές της Κρήτης– με 23χρονη να καταγγέλλει πως ο σύντροφός της άσκησε σε βάρος της βία, την πήγε σε χωράφι και πήγε να την πατήσει με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα Κυριακής όταν μια 23χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 21χρονος σύντροφός της τη χτύπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το ΙΧ. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία πάνω στον καβγά που είχαν, στο σπίτι που μένουν στον Πλατανιά ο 21χρονος άρχισε να την χτυπά ενώ την έπιασε από το λαιμό προσπαθώντας να την πνίξει. Στην συνέχεια της άρπαξε την τσάντα της και το διαβατήριο της ενώ την έπιασε από τα μαλλιά και την έσυρε έξω από το σπίτι σε διπλανό χωράφι όπου συνέχισε να την χτυπά με γροθιές και κλωτσιές. Μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία της ο 21χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο και δεν δίστασε να προσπαθήσει να την πατήσει όταν αυτή κατάφερε να ξεφύγει.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο νεαρός συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και, όπως διαπιστώθηκε, είχε πριν από μερικές μήνες και πάλι βίαιο επεισόδιο σε βάρος της 23χρονης- και είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.