Ποινή 3 μηνών με αναστολή για εξύβριση και 5.500 ευρώ για ελαφρά σωματική βλάβη επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον τενόρο, που κατηγορήθηκε για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου γιού του.

Το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για άλλες πράξεις σωματικών βλαβών που έχουν καταγγελθεί συμφωνώντας με την εισαγγελική πρόταση.

Η έδρα ανέγνωσε την κατάθεση που έδωσε ο ανήλικος στην αστυνομία. Η μητέρα του 14χρονου η οποία προχώρησε στην καταγγελία υποστήριξε ότι ο τενόρος είχε επιτεθεί και άλλη φορά στον γιο τους και γι’ αυτό το λόγο ο ανήλικος της ζήτησε να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Το παιδί μου είπε ότι του επιτέθηκε και τον χτύπησε, κατεβήκαμε στη τουαλέτα γιατί ήμουν στη δουλειά και είδα τα σημάδια. Μου είπε να τον πάω στην αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε, μου είχε ζητήσει την προηγούμενη φορά να μη γίνει τίποτα. Εγώ μέχρι προχθές προσπαθούσα τα προβλήματα να τα λύνουμε ήρεμα και ωραία. Δεν ήθελε να πήγαινε στον μπαμπά του και του έλεγα ότι πρέπει να είσαι και με την μαμά σου και με τον μπαμπά σου», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Ο κατηγορούμενος τενόρος στην απολογία του υποστήριξε πως ποτέ δεν έχει κακοποιήσει τα παιδιά του.

Νωρίτερα ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε ο μεγαλύτερος γιος του, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πατέρας τους ποτέ δεν ήταν κακοποιητικός.