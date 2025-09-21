Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε πρόστιμο 270.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης 5 μηνών που είχε επιβληθεί σε Θεσσαλό συνταξιούχο, ο οποίος θανάτωσε με τσάπα 8 νεογέννητα κουτάβια και κακοποίησε ένα ακόμα που είχε γεννήσει το σκυλί του γείτονά του, κρίνοντας πως δεν παραβιάζονται οι συνταγματικοί κανόνες και μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα χρηματικό πρόστιμο και ποινική καταδίκη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν πως για λόγους δημοσίου συμφέροντος -οι οποίοι ανάγονται στην προστασία των ζώων– η επιβολή χρηματικού προστίμου και η παράλληλη ποινική καταδίκη, δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη νομική αρχή «ne bis in idem», δηλαδή ότι κανείς δεν μπορεί να διωχθεί, να δικαστεί ή να τιμωρηθεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Advertisement

Advertisement

Η κτηνωδία σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου του 2013. Κάτοικος της Λάρισας είδε τον γείτονά του στο διπλανό κτήμα να κτυπάει με τσάπα τα 9 κουτάβια που μόλις είχε γεννήσει η σκυλίτσα του. Στη συνέχεια τοποθέτησε τα νεκρά κουτάβια σε πλαστική σακούλα, την έδεσε και την πέταξε σε κοντινό ξεροπόταμο, αφού πρώτα έβαλε πάνω σε αυτή πέτρες.

Το γεγονός καταγγέλθηκε από τον κηδεμόνα της σκυλίτσας. Μετά από έρευνα, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα 8 κουτάβια είχαν θανατωθεί και το ένατο ήταν κακοποιημένο, αλλά τελικά διασώθηκε.

Την ίδια μέρα η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε στον δράστη πρόστιμο 270.000 ευρώ, δηλαδή 30.000 ευρώ για κάθε κουτάβι, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Παραδέχτηκε την πράξη του

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Θεσσαλός συνταξιούχος παραδέχθηκε την αποτρόπαια πράξη του. Καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο σε φυλάκιση 18 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όμως, το Εφετείο της Λάρισας μείωσε την ποινή σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή και ακύρωσε τη χρηματική ποινή.

Στο μεταξύ, ο 54χρονος τότε (2013) δράστης υπέβαλε αντιρρήσεις στον Δήμο για το πρόστιμο των 270.000 ευρώ που του επιβλήθηκε, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν με το αιτιολογικό ότι το ύψος του προστίμου καθορίζεται από το νόμο 4039/2012 και ο Δήμος είναι δέσμιος να το επιβάλλει.

Στη συνέχεια προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, όπου έχασε τη δικαστική μάχη και άσκησε αναίρεση στο Διοικητικό Εφετείο, επικαλούμενος ότι εφόσον αμετάκλητα καταδικάστηκε ποινικά, η επιπλέον επιβολή προστίμου αντίκειται στην αρχή «ne bis in idem».

Advertisement

Υποστήριξε, ακόμη, πως οι ποινικοί δικαστές έκριναν ότι επρόκειτο για «ένα αδίκημα που τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση και όχι για 9 αυτοτελώς τελεσθέντα αδικήματα, και, συνεπώς, το επιβληθέν πρόστιμο θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 30.000 ευρώ» και πως το πρόστιμο αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, γιατί «δεν είναι ανάλογο με τη βαρύτητα της παράβασης, τη σημαντικότητα του έννομου αγαθού και την κοινωνική και ηθική απαξία και δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία με την προκαλούμενη στον παραβάτη βλαπτική κατάσταση, εν όψει και της παράλληλης ποινικής καταδίκης του, αλλά και του εισοδήματός του» (σ.σ.: συνταξιούχος). Και για τους λόγους αυτούς έπρεπε τα πρόστιμα να μειωθούν στο εύλογο ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Το Εφετείο απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του δράστη, επισημαίνοντας ότι το πρόστιμο των 270.000 ευρώ, «εν όψει της φύσης της παράβασης και της βαρύτητας της προβλεπόμενης διοικητικής κύρωσης, δεν έχει μόνο αποζημιωτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και τιμωρητικό σκοπό, λόγω της πρόκλησης πόνου και αγωνίας σε ένα ον που συναισθάνεται, και, συνεπώς, και αυτό (σ.σ.: πρόστιμο) έχει “ποινικό” χαρακτήρα».

Μάλιστα, οι διοικητικοί εφέτες υπογραμμίζουν ότι η ποινή φυλάκισης 5 μηνών με 3ετη αναστολή που του επιβλήθηκε χωρίς την επιβολή χρηματικής ποινής, παρότι ο νόμος προβλέπει σωρευτικά και τις δύο ποινές, είναι «εμφανώς ιδιαζόντως ελαφριά ώστε, αυτοτελώς ορώμενη, να μην μπορεί να θεωρηθεί ως ικανή να καταστείλει κατά τρόπο αποτρεπτικό, αποτελεσματικό και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας τις επίμαχες, αρκετά σοβαρές, διοικητικές παραβάσεις της κακοποίησης ζώων σε 9 περιπτώσεις που του αποδόθηκαν». Κατόπιν αυτών συνεχίζουν οι εφέτες -και συμφώνησαν οι σύμβουλοι Επικρατείας- «η ποινική απόφαση δεν παράγει, δέσμευση προς ακύρωση της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου από το Διοικητικό Δικαστήριο».

Advertisement

Η ιδιάζουσα βαρύτητα των παραβάσεων

Στο πλαίσιο αυτό το Εφετείο αποφάνθηκε ότι η νομοθετική πρόβλεψη για επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ για κακοποίηση κάθε ζώου δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ούτε στην ΕΣΔΑ, γιατί «δεν θεσπίζει μέτρο προδήλως ακατάλληλο και απρόσφορο, ούτε υπερακοντίζει τον καίριο σκοπό δημοσίου συμφέροντος στον οποίον αποβλέπει, της προστασίας των ζώων, του κολασμού του παραβάτη και της αποτροπής παρομοίων παραβάσεων».

Ακόμη, ελήφθη υπόψη από τους δικαστές, «η ιδιάζουσα βαρύτητα των παραβάσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσής τους (κακοποίηση ζώων με σύνθλιψη με σκαπτικό εργαλείο και στη συνέχεια πρόκληση ασφυξίας με τοποθέτηση μέσα σε νάιλον σακούλα)» και έτσι ορθώς του επιβλήθηκαν τα 9 πρόστιμα, «το ύψος των οποίων, κρίνεται εύλογο και προσήκον και δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου και του ότι η οικονομική του κατάσταση δεν αποτελεί κριτήριο καθορισμού του ύψους του προστίμου».

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ΣτΕ από τον συνταξιούχο και το Δ’ Τμήμα (πρόεδρος ο Ευθύμιος Αντωνόπουλος και εισηγήτρια η Δήμητρα Μαυροπόδη) απέρριψε όλους τους λόγους που πρόβαλλε, κρίνοντας ότι το Εφετείο «ήχθη σε ορθή κρίση» και επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.

Advertisement