Στην εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου έκλεβαν συστηματικά φαρμακευτικά σκευάσματα, κατά της επιληψίας, που τα χρησιμοποιούν ευρέως όμως οι τοξικοεξαρτημένοι, προχώρησαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του αποκαλούμενου “Ελληνικού FBI”.



Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν υπήκοο Αλγερίας, ενώ έχουν ταυτοποιήσει ακόμα δύο ομοεθνείς του ως μέλη της σπείρας, που με τις εξαγωγές των φαρμάκων φέρονται να αποκόμισαν τουλάχιστον 45.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τους συνεργούς του φέρονται να έχουν στείλει σε ομοεθνείς τους στη Γαλλία περισσότερα από 43.000 χάπια, ενώ κατηγορούνται και για κλοπές από αυτοκίνητα σε περιοχές της Αθήνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



περισσότερα από -9.600- φαρμακευτικά δισκία,



36- πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα),



6- laptop,



2- tablet,



3- drones,



παιχνιδομηχανή,



ηλεκτρικό πατίνι,



φωτογραφική μηχανή,



3- κινητά και



πλήθος εγγράφων.



Επίσης, εξιχνιάστηκαν -36- περιπτώσεις κλοπών, που είχαν τελεστεί στην αλλοδαπή και αφορούσαν διάφορα πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα), τα οποία είχαν εκδοθεί από τις Αρχές της Γαλλίας και της Γουινέας.