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Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά εννέα άτομα, με τέσσερις κρατούμενους να κατηγορούνται ότι διηύθυναν την εγκληματική οργάνωση μέσα από τις φυλακές.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ανθρωποκτονίας, η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ο εκβιασμός και η κατοχή εκρηκτικών υλών.

Οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τρεις περιπτώσεις επιθέσεων, ενώ κατά τις έρευνες σε σπίτια και κελιά κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και χρηματικά ποσά.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθεί πλήρως ο βαθμός εμπλοκής όλων των κατηγορουμένων στις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

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Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιαστών που φέρεται να πραγματοποιούσε επιθέσεις με χειροβομβίδες και εμπρησμούς σε επιχειρήσεις στην Αθήνα, κατόπιν εντολών που δίνονταν μέσα από τις φυλακές.

Οι πέντε συλληφθέντες, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οδηγήθηκαν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα άτομα που είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τετελεσμένες εκρήξεις και απόπειρες εκρήξεων, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και πράγματα, εμπρησμό με αντίστοιχο κίνδυνο, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, καθώς και κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβίαση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλές που συνδέονταν με επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, αλλά και με απειλή πρόκλησης ζημιάς σε επιχειρήσεις. Η εκβίαση φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η φθορά ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες και φωτιά, η ηθική αυτουργία στις επιμέρους πράξεις, καθώς και η βία κατά υπαλλήλων.

Οι εντολές από τις φυλακές και ο ρόλος των νεαρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ένας 49χρονος κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται ότι διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση μέσα από τη φυλακή, καθορίζοντας τους στόχους και δίνοντας τις εντολές για τις επιθέσεις.

Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμη τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι στην επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας και των μελών που βρίσκονταν εκτός φυλακών.

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Οι πέντε νεαροί που συνελήφθησαν φέρονται να αναλάμβαναν την επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών για τους στόχους, την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων, τη φωτογράφιση και χαρτογράφηση των περιοχών, αλλά και την εκτέλεση των επιθέσεων και τη διαφυγή από τα σημεία των χτυπημάτων.

Κύκλωμα εκβιαστών με χειροβομβίδες: Οι επιθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα των Αρχών έχουν εξιχνιαστεί τρεις υποθέσεις:

Στις 26 Αυγούστου 2026 σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν δύο εκρήξεις με ρίψη χειροβομβίδων σε επιχειρήσεις, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στη συνέχεια φέρεται να ακολούθησαν απαιτήσεις εκβιαστικών ποσών από τους ιδιοκτήτες.

Στις 5 Οκτωβρίου 2026 σημειώθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας, όταν μέλη του κυκλώματος πέταξαν χειροβομβίδα σε κατάστημα όπου βρίσκονταν θαμώνες. Η χειροβομβίδα, ευτυχώς, δεν εξερράγη.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και κελιά κρατουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κινητά τηλέφωνα, δύο συσκευές εντοπισμού GPS, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάμερα κλειστού κυκλώματος, καταγραφικό μηχάνημα, τρία αυτοσχέδια σουβλιά, χειρόγραφες σημειώσεις, είδη ρουχισμού και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα. Επίσης, βρέθηκαν 1.050 ευρώ.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι κατηγορούμενοι καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τη συμμετοχή και τον βαθμό εμπλοκής τους στην υπόθεση.

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