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Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις τους κατά τις απολογίες τους, επικαλούμενοι είτε οικονομική ανάγκη είτε άγνοια για τον σκοπό των επιθέσεων.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας 49χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος φέρεται να συντόνιζε τις επιθέσεις από το κελί του στις φυλακές.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ανθρωποκτονίας και η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.

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Πέντε νεαροί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να είχε αναλάβει βομβιστικές επιθέσεις και εκβιασμούς σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν ενώπιον των ανακριτικών αρχών, με τις δικαστικές αρχές να αποφασίζουν την προσωρινή κράτησή τους, αναφέρει το dikastiko.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί που προέβαλαν δύο από τους κατηγορουμένους. Ο 17χρονος, ο οποίος απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων, αρνήθηκε ότι αποτελούσε μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και ότι είχε κατασκευάσει μολότοφ ή είχε συμμετάσχει σε εμπρησμό. Στο βιντεοληπτικό υλικό της υπόθεσης, ωστόσο, εμφανίζεται να πετάει αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε κατάστημα. Για την πράξη αυτή φέρεται να υποστήριξε ότι είχε ανάγκη από χρήματα και ότι του είχαν υποσχεθεί 1.000 ευρώ.

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Τη δική του εκδοχή για την παρουσία του στο σημείο της επίθεσης έδωσε και ένας 19χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι φίλος του, επίσης κατηγορούμενος, του ζήτησε να τον μεταφέρει σε ένα καφέ, χωρίς να γνωρίζει αρχικά τον πραγματικό λόγο. Όπως φέρεται να ανέφερε, ενημερώθηκε για τον σκοπό της μετάβασής τους όταν έφτασαν στην περιοχή, ενώ κατά τον χρόνο της έκρηξης βρισκόταν σε απόσταση. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι μόλις άκουσε τον θόρυβο απομακρύνθηκε τρομαγμένος.

Στο ίδιο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Ανάμεσά τους ένας 49χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τις κατηγορίες, να είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και να έδινε οδηγίες για τις επιθέσεις από το κελί του.

Οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο κατηγορητήριο, καθώς η ποινική δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα. Μεταξύ άλλων, τους αποδίδονται η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και η ηθική αυτουργία σε αυτήν.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνονται τετελεσμένες εκρήξεις και απόπειρες έκρηξης, εμπρησμοί, παράνομη οπλοφορία, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών, καθώς και φθορές ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικά και φωτιά.