Πεπεισμένοι ότι ένα ολόκληρο κύκλωμα κρύβεται πίσω από το φορτίο με τους τέσσερις τόνους κοκαΐνης, τα μέλη του οποίου δαπάνησαν εκατομμύρια ευρώ για να προμηθευτούν τα ναρκωτικά από το λατινοαμερικανικό καρτέλ, προσδοκώντας να κερδίσουν τα πενταπλάσια χρήματα, είναι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών όχι μόνο μέσω δορυφόρων και άλλων τεχνικών μέσων κατάφεραν να παρακολουθήσουν την πορεία του αλιευτικού σκάφους και να δώσουν το στίγμα του στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό και οι κομμάντος να κάνουν το ρεσάλτο, αλλά έχουν ξεκάθαρη εικόνα και για το κόστος του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζουν οι αστυνομικοί ότι χρειάστηκαν περίπου 24.000.000 ευρώ για την αγορά της κοκαΐνης, τις αμοιβές του πληρώματος, τα έξοδά τους,την οικονομική υποστήριξη του ταξιδιού, αλλά και τα ποσά που έλαβαν οι οικογένειες του πληρώματος ως “ασφάλεια”.

Η αξία των τεσσάρων τόνων κοκαΐνης σε καθαρή μορφή ξεπερνά στις πιάτσες των ναρκωτικών τα 120.000.000 ευρώ, ενώ θα μπορούσαν με πρόσμιξη να τριπλασιάσουν την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας και συνεπώς τα κέρδη τους.

Ο ρόλος του 73χρονου

Στην Ελλάδα οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα, ενώ άλλα πέντε είναι τα μέλη του πληρώματος, που επίσης έχουν συλληφθεί. Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, όμως, έχουν ταυτοποιήσει και έναν 73χρονο Έλληνα, με βασικό ρόλο στην οργάνωση.

Φέρεται να ήταν ο εκπρόσωπος του “Αρχηγού” στη Λατινική Αμερική, ο άνθρωπος που πραγματοποίησε τις δια ζώσης συναντήσεις με το καρτέλ. Είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας και το 2001 είχε κατηγορηθεί ότι εισήγαγε στη χώρα μας από την Κολομβία 200 κιλά κοκαΐνης με ένα σκάφος.

Σε βάρος του αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης τις επόμενες ημέρες.