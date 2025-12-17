Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (18/12) ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή Πειραιά ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, γνωστός ως «Ελληνας Εσκομπάρ» και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους με τους 4 τόνους κοκαΐνης που εντοπίστηκε από τις γαλλικές αρχές στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο Αγγελόπουλος φαίνεται ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την Αστυνομία τα τελευταία 10 χρόνια, μετά την προσωρινή αποφυλάκισή του το 2015.

Κατάσχεση «μαμούθ»

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Τρίτη (17/12) στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρέμειναν επί περισσότερες από πέντε ώρες στα γραφεία της Εισαγγελίας. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το αλιευτικό σκάφος, ελληνικών συμφερόντων και ιδιοκτησίας του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, είχε αποπλεύσει πριν από μήνες από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στα ανοιχτά της Σενεγάλης φέρεται να φόρτωσε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το σκάφος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από πλοία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία το ρυμούλκησαν μέχρι τις ακτές της Μαρτινίκας, όπου και παραμένει δεσμευμένο.

Κατά τον έλεγχο στο αμπάρι του έχουν εντοπιστεί πάνω από 4 τόνοι κοκαΐνης.

Βαρύ παρελθόν

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών αλλά και διεθνών Αρχών. Απασχολούσε ηδη από τη δεκαετία του 1980 ενώ το 2004 είχε συλληφθεί στη Στουτγκάρδη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, επίσης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, για την οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε δημιουργήσει στόλο αλιευτικών σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής προς την Ευρώπη.

Το όνομά του έχει κατά καιρούς συνδεθεί και με άλλες υποθέσεις, όπως λαθρεμπόριο τσιγάρων και εμπόριο όπλων.

Η φερόμενη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω επενδύσεων και δραστηριοτήτων-βιτρίνα, μεταξύ των οποίων φιλανθρωπικές δράσεις και η εμπλοκή του σε ποδοσφαιρικές ομάδες.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)

