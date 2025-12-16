Πάνω από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση των τόνων κοκαΐνης που βρέθηκαν σε αλιευτικό πλοίο.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που ήταν γνωστός και ως «χοντρός» είχε πλούσιο βιογραφικό και διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Το πλοίο Ουρανία του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου βρέθηκε με τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης που υπολογίζεται από 5 έως 7 τόνους.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ λίγο μετά τις 2 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από τα δικαστήρια Πειραιά.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη 18/12.

Το χρονικό της υπόθεσης

​Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ναρκόπλοιο – ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία – είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα. Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και πήρε τον δρόμο της επιστροφής την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.

​Η πορεία του διακόπηκε στον Ατλαντικό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και έχει δέσει από το απόγευμα της Δευτέρας σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους.