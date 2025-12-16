Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οδηγούνται την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, που εξαρθρώθηκε έπειτα από πολυεθνική επιχείρηση των Αρχών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο αποκαλούμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», παλιός γνώριμος των ελληνικών και αμερικανικών διωκτικών Αρχών, με πολυετή δράση στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών. Πρόκειται για τον φερόμενο «εγκέφαλο» της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα ήδη από τη δεκαετία του ’80 και είχε συλληφθεί το 2004 για τη μεταφορά 5,5 τόνων κοκαΐνης με το πλοίο «Africa 1».

Πολυετής δράση και ξέπλυμα χρήματος

Ξεκινώντας από λαθρεμπόριο τσιγάρων, φέρεται να δημιούργησε στόλο αλιευτικών σκαφών, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν μεγάλες μεταφορές κοκαΐνης προς την Ευρώπη. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε στήσει εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος μέσω φιλανθρωπιών, αγορών ποδοσφαιρικών ομάδων, αλλά και δελτίων τυχερών παιγνιδιών.

Παρά τις βαριές καταδίκες, αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, γεγονός που τον έθεσε εκ νέου στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εκτιμούσαν ότι θα επιχειρούσε επιστροφή στις παλιές του δραστηριότητες.

Η επιχείρηση στον Ατλαντικό

Η τελευταία υπόθεση αφορά το ελληνικών συμφερόντων αλιευτικό σκάφος «Ουρανία», από τη Νέα Μηχανιώνα, το οποίο εντοπίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε έπειτα από επιχείρηση του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν πληροφοριών, με κομάντος να πραγματοποιούν ρεσάλτο εν πλω.

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος, οι οποίοι συνελήφθησαν. Παράλληλα, στην Ελλάδα συνελήφθησαν ακόμη πέντε άτομα σε Πιερία, Θήβα και Αθήνα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος.

Πάνω από 4 τόνοι κοκαΐνης

Το «Ουρανία» ρυμουλκήθηκε στη Μαρτινίκα, όπου ξεκίνησε η καταμέτρηση των ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 4 τόνοι κοκαΐνης, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των συλληφθέντων αφορά βαριά κακουργήματα και αναμένεται να ρίξει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών των τελευταίων ετών.