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Το κατώφλι των φυλακών πέρασαν μετά τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο των πολεοδομικών υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς ξεκίνησε το πρωί και διήρκεσε πολλές ώρες, με όλους τους κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο το ζευγάρι που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην υπόθεση όσο και οι υπόλοιποι τέσσερις συγκατηγορούμενοί τους.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ’ επάγγελμα, παράβαση καθήκοντος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η ομάδα λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, με στόχο την εξυπηρέτηση πολεοδομικών υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Στη δικογραφία γίνεται λόγος για προσπάθειες αποφυγής καταγραφής των συνομιλιών, με χρήση εφαρμογών επικοινωνίας και κωδικών λέξεων για την αναφορά σε χρήματα και παράνομες συμφωνίες.

Οι συναντήσεις για την παράδοση χρημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να πραγματοποιούνταν σε χώρους που θεωρούνταν ασφαλείς, όπως οχήματα, πάρκινγκ και καταστήματα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, πάντως, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Υποστήριξαν ότι δεν ζήτησαν ούτε έλαβαν χρήματα για υπηρεσιακές ενέργειες και ότι οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία έχουν παρερμηνευτεί.

Υπάλληλος της ΥΔΟΜ Κηφισιάς φέρεται να δήλωσε ότι μοναδικός του στόχος ήταν η νόμιμη διεκπεραίωση των υποθέσεων, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε χρηματισμούς. Αντίστοιχα, προϊστάμενος υπηρεσίας δόμησης υποστήριξε ότι επί δεκαετίες υπηρετεί χωρίς να έχει παραβεί τα καθήκοντά του και ότι σε βάρος του δεν υπάρχει άλλο στοιχείο πέρα από τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Την ίδια θέση φέρεται να εξέφρασε και προϊσταμένη τμήματος έκδοσης αδειών δόμησης, η οποία ανέφερε ότι σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας δεν ζήτησε και δεν έλαβε ποτέ οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στη μεγάλη δικογραφία.