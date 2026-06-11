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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Στον απόηχο του σκανδάλου, ο γ.γ του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, υπέβαλε την παραίτησή του. Το γραφείο της υπουργού επιβεβαίωσε την είδηση στην HuffPost, χωρίς ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

«Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους», αναφέρουν σχετικά κυβερνητικές πηγές.

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Γιώργος Διδασκάλου (ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI)

Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη υποβλήθηκε για λόγους προσωπικής ευαισθησίας και ευθιξίας, καθώς εξελίσσεται έρευνα για παράνομη δράση κυκλώματος που συνδέεται με πολεοδομίες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στην υπόθεση αυτή φέρονται να έχουν εμπλοκή δύο άτομα από το συγγενικό περιβάλλον του πρώην πλέον Γενικού Γραμματέα, χωρίς ο ίδιος να συνδέεται ευθέως.

Για την υπόθεση του κυκλώματος έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι έξι εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αναλάμβαναν επί πληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας μετά το πέρας των πολύωρων απολογιών, υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης τόσο για το ζευγάρι που θεωρείται η ηγεσία της ομάδας, όσο και για τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους που η δικογραφία τους αποδίδει κρίσιμο και κομβικό ρόλο στην εγκληματική δράση.