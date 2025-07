🇨🇾 Unfortunately this is not a natural cloud. It is the fire above Limassol. I am devastated first of all for all the people losing their homes and risking their lives and quite sad for all this precious nature that is going to be lost for ever. Δυστυχώς δεν πρόκειται για φυσικό σύννεφο αλλά η φωτιά που αυτήν την στιγμή καίει πάνω από την Λεμεσό. Πάνω απ’ολα να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι και κουράγιο στους ήρωες πυροσβέστες αλλά το ότι χάνεται ένα απίστευτο κομμάτι φύσης για πάντα είναι αποκαρδιωτικό. #kypros #cyprus #limassol #lemesos #sea #λεμεσος #κυπρος #clouds #beach #cyprussunset #sunset #fire #cyprusfire