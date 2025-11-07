Γυναικείες φιγούρες θα εικονίζονται πλέον σε φωτεινούς σηματοδότες στην Κύπρο, ξεκινώντας από τα φανάρια της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη στη Λευκωσία, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και το Κυπριακό Μουσείο, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και του Υπουργείου Μεταφορών.

Πρόκειται για «μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα» σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, με στόχο να καταρριφθούν στερεότυπα και διακρίσεις, μέσα σε ένα πλαίσιο ισότητας και οδικής ασφάλειας.

«Στο πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας», δήλωσε ο Υπουργός, «θα τοποθετηθούν έξι γυναικείες φιγούρες σε όλες τις επαρχίες».

Σύμφωνα με την Επίτροπο Ισότητας Τζόση Χριστοδούλου, το όνομα των γυναικείων φιγούρων θα προκύψει μέσα από διαγωνισμό στα δημοτικά σχολεία, ώστε οι μαθητές να συζητήσουν θέματα ισότητας και να προτείνουν οι ίδιοι ένα όνομα για τις νέες γυναικείες φιγούρες των φαναριών.

Η κυρία Χριστοδούλου ανέφερε πως «πρόκειται για ακόμα μία δράση που ενισχύει την οριζόντια προώθηση της ισότητας των φύλων στην καθημερινή ζωή. Σπάει στερεότυπα, κυρίως για τα νεαρά άτομα».

Παρόμοιες φιγούρες έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Ισπανία, την Ελβετία, τη Γερμανία, αλλά και σε περιοχές της Ελλάδας.

