Στη σύλληψη ενός 37χρονου από την Αλγερία προχώρησαν οι μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, καθώς στην κατοχή του είχε ένα πιστόλι, με το οποίο απείλησε μία γυναίκα σε κλαμπ, στο οποίο διασκέδαζε.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι αστυνομικοί έσπευσαν στο κλαμπ επί της οδού Ζακύνθου, στην Κυψέλη, ύστερα από κλήση πολίτη στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης. Εκεί μία 26χρονη υπέδειξε τον 37χρονο, λέγοντας στους ενστόλους ότι απείλησε μία φίλη της με το πιστόλι μέσα στο κατάστημα κι εκείνη φοβήθηκε και έφυγε.

Τα στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ κατάφεραν να βρουν το όπλο του 37χρονου, το οποίο το είχε κρύψει κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και εκείνος παραδέχθηκε ότι του ανήκει. Μάλιστα, είχε ξύσει τον σειριακό αριθμό, για να μην ανιχνεύεται εύκολα.