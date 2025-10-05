Τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανηλίκων είχε ως αποτέλεσμα συμπλοκή μαθητών το βράδυ του Σαββάτου, στην Κυψέλη, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε τέσσερις συλλήψεις.

Το περιστατικό έγινε στις οκτώ και μισή το βράδυ, στην οδό Καυκάσου, και -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- στη συμπλοκή συμμετείχαν τουλάχιστον είκοσι ανήλικοι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος, για τον οποίο τα παιδιά ήρθαν στα χέρια.

Με γροθιές τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 14χρονος και ένας 15χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων. Οι δύο, 15 και 13 ετών, αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως οι δράστες του ξυλοδαρμού τους, ενώ ένας 13χρονος από την Πολωνία συνελήφθη γιατί επιχείρησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς και ένας 15χρονος από την Αλβανία για παράβαση τού Νόμου Περί Όπλων, γιατί στην κατοχή του είχε ένα τέιζερ, το οποίο πέταξε στη θέα των ενστόλων.