Ένα αρχαίο νόμισμα επιχείρησε να πουλήσει μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας 54χρονος από τα Κύθηρα και προκάλεσε την έρευνα των αστυνομικών αρχών, με αποτέλεσμα να καταλήξει με χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να κάνουν έρευνες σε τουλάχιστον δύο σπίτια, ένα κατάστημα και αποθήκες, που σχετίζονται με τον 54χρονος, όπου βρήκαν και κατάσχεσαν:

20- νομίσματα, μεταξύ των οποίων και το απεικονιζόμενο στην αναρτημένη φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης,

3- όστρακα μινωικής εποχής,

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και -3- αμπούλες αερίου,

ανιχνευτής μετάλλων, -2- μπαταρίες, -2- δίσκοι και τσάντα μεταφοράς.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία γνωμάτευσε ότι -4- από τα νομίσματα και τα -3- όστρακα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Κώδικα για την προστασία περί αρχαιοτήτων, ενώ για τα υπόλοιπα -16- νομίσματα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.