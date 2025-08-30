Το ταχύπλοο CAT 1 που εκτελεί δρομολόγια από το Λαύριο, ολοκλήρωσε την διαδικασία της πρόσδεσης μέσα σε χρόνο ρεκόρ, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό «ρεμέτζο» στο λιμάνι του Μέριχα στη Κύθνο.

Το συγκεκριμένο ταχύπλοο αγκυροβόλησε μέσα σε μόλις 3 λεπτά, αφήνοντας άφωνους επιβάτες και παρατηρητές. Ο Μανώλης Σπιταλιωράκης είναι ο έμπειρος καπετάνιος, ο οποίος πραγματοποίησε την γρήγορη, δεξιόστροφη κίνηση και έφερε το πλοίο με ακρίβεια στο σημείο της πρόσδεσης.

Το βίντεο που δείχνει σε πανοραμική λήψη τον ελιγμό του ταχύπλοου έχει αποκτήσει αρκετούς θαυμαστές μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Η διαδικασία της πρόσδεσης, γνωστή και ως «ρεμέτζο», που συνιστά ναυτικό όρο, απαιτεί μεγάλη εμπειρία και δεξιοτεχνία. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη σε λιμάνια όπως του Μέριχα στην Κύθνο, όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να δυσκολέψουν την διαδικασία της πρόσδεσης.