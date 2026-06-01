Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η οποία προβλήθηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, μιλώντας τόσο για τη συμμετοχή του στο GNTM όσο και για τις προχωρημένες συζητήσεις που γίνονται σχετικά με τη μεταφορά της ζωής του στη μεγάλη οθόνη ή σε παραγωγή τύπου Netflix. Με ειλικρίνεια, ανέφερε επίσης πως θα ήθελε να είχε παιδιά, εκτιμώντας ότι θα ήταν καλός πατέρας και σήμερα ένας εξαιρετικός παππούς.

Ο ίδιος δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής: «Υπάρχει μία πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου, κινηματογραφικά ή Netflix-ιακά. Είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις. Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία να μας βρει καμιά Τουρκάλα και από κει πέρα, να έχει original τσάντες… και να κάνουμε μία… Άι ρε, πλάκα κάνω!»

Στη συνέχεια πρόσθεσε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο: «Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε… από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει… καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου!»

Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς εξομολογήθηκε: «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες… όπου έκαναν παιδάκια μικρά και έχω αυτή την επαφή με παιδιά. Αλλά σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί, νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια ίσως και παππούς σε αυτή τη φάση της ζωής μου.»