Ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε μία νέα συνέντευξη, όπου μίλησε τόσο για τις «χρυσές» εποχές του και τα εντυπωσιακά πάρτι που διοργάνωνε στη Μύκονο, όσο και για την επιθυμία του να επιστρέψει στην τηλεόραση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται στη διαδικασία για να βγει στη σύνταξη.

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και στον Γιώργο Πράσινο, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, την επιθυμία του να παρουσιάσει μια τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Αναφερόμενος στα χρόνια που πέρασε στη Μύκονο, σημείωσε: «Όταν πήγα στη φημισμένη Μύκονο, δεν είχα σκοπό να κάνω πάρτι. Δημιούργησα ένα καλαίσθητο σπίτι με μικρά κυκλαδίτικα παράθυρα, μια πισίνα που “έμπαινε” μέσα στα δωμάτια και κολόνες που αγκάλιαζαν το κτίσμα. Ήταν ένα σπίτι εμπνευσμένο από τη Δήλο και τη Βενετία. Για να διαμορφώσω τον περιβάλλοντα χώρο με μικρές πέτρες, έφερα έναν ειδικό από τη Ρόδο και πήρα άδεια από την τότε υπουργό Πολιτισμού, τη Μελίνα Μερκούρη, ώστε να τις μεταφέρω. Εκείνη την περίοδο ήμουν παντοδύναμος επαγγελματικά: διαχειριζόμουν 80 διεθνείς οίκους μόδας και brands, διατηρούσα τρία καταστήματα στη Μύκονο – ένα πολυπολιτισμικό που έφερε πρώτα οίκους όπως Dior, Valentino και Fendi, το ελληνικό Lak για πιο προσιτές επιλογές στη νεολαία, καθώς και ένα στο αεροδρόμιο με είδη σπιτιού για βίλες. Μάλιστα, είχα επιπλώσει δωρεάν το γραφείο του διευθυντή του αεροδρομίου και είχα διαμορφώσει τη VIP αίθουσα με ακριβά ιταλικά έπιπλα. Εκεί πέρασαν αρκετές ώρες ο Ράιαν Ο’Νιλ και η Φάρα Φόσετ πριν φύγουν από το νησί».

Σχετικά με τα περίφημα πάρτι του, εξήγησε: «Αρχικά τα διοργάνωνα για να ευχαριστήσω φίλους και συνεργάτες, όμως με τον καιρό πήραν τεράστιες διαστάσεις. Έκανα εκδηλώσεις και στο σπίτι μου στην Κηφισιά, αλλά στη Μύκονο έφτανα να μεταφέρω είκοσι φορτηγά με φαγητά και εξοπλισμό. Έφερνα καλλιτέχνες όπως ο Ντέιβιντ Μοράλες και ο Τσιλιχρήστος για να παίξουν μουσική, ο Μοράλες συνέχιζε μετά στο Cavo Paradiso. Θα έλεγα πως ήμουν κάτι σαν το σημερινό Scorpios και το Alemagou. Δεν κατανάλωνα αλκοόλ και όταν κουραζόμουν, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, κοιμόμουν για τρεις ώρες. Στις 6 το πρωί ξυπνούσα και μαζί με περίπου 20 στενούς φίλους τρώγαμε σούπα που είχα φροντίσει να έχουν ετοιμάσει οι μάγειρές μου».

Μιλώντας για την τηλεόραση, ανέφερε: «Δεν πιστεύετε ότι λείπει ένα Lakis show από την ελληνική τηλεόραση; Ο κόσμος μου δίνει συγχαρητήρια για τον λόγο και την έκφρασή μου, όχι επειδή είμαι απλώς διασκεδαστικός. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να έχω τη δική μου εκπομπή και με ενοχλεί που δεν συμβαίνει. Ίσως να μην ταιριάζω ή να τους προκαλώ φόβο… Θα ήθελα μια εκπομπή με lifestyle στοιχεία, μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, όπου θα κάναμε συζητήσεις».

Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη σύνταξή του: «Αυτή την περίοδο ετοιμάζω τα χαρτιά μου. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, τα συγκεντρώνει ώστε να πάρω 850 ευρώ. Όταν το άκουσα, τη ρώτησα αν πρόκειται για ημερήσιο ποσό και μου απάντησε πως αφορά τρίμηνο».