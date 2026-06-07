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Για την προσωπική του ζωή και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον έρωτα σε αυτή τη φάση της ζωής του μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα για τον ρόλο που μπορεί να έχει ο έρωτας σε έναν άνθρωπο 75 ετών, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε μεσήλικα.

Ο σχεδιαστής παραχώρησε συνέντευξη την Κυριακή 7 Ιουνίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αγαπά και ερωτεύεται πλέον, τονίζοντας πως δεν έχει υπάρξει ποτέ στη ζωή του στιγμή που να εγκατέλειψε τα πάντα για έναν άνθρωπο.

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Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρόνων τι ρόλο μπορεί να παίξει; Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη…. Γιατί δεν παίρνω τίποτα από όλα αυτά, μα τίποτα απολύτως. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δεν παίρνω τίποτα. Το νεσεσέρ μου έχει μια πούδρα, ένα σπρέι αναζωογονητικό και την κολόνια μου. Θέλω να ερωτευτώ. Με τον δικό μου τροπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω. Όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με φίλους και φίλες, εμένα μου καλύπτει την αίσθηση το να το έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει… Σημειώστε από κάτω το νούμερο είναι…».

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς υπογράμμισε πως στο παρελθόν δεν έχει υπάρξει περίπτωση όπου ένας έρωτας να τον οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στη ζωή του, αποδίδοντας αυτό στη δική του πειθαρχία.

«Δεν τα έχω παρατήσει όλα για έναν έρωτα στο παρελθόν. Γιατί δυστυχώς η πειθαρχία μου είναι αυτή που με ευνοεί ή με καταστρέφει, δεν ξέρω τι να πω… Αλλά είμαι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σχεδιαστής μίλησε με ειλικρίνεια για τη στάση του απέναντι στον έρωτα, τονίζοντας πως συνεχίζει να αγαπά και να αισθάνεται, αλλά με έναν πιο ήρεμο και ισορροπημένο τρόπο σε σχέση με το παρελθόν.