Ο Λάκης Γαβαλάς παρουσίασε τις νέες του δημιουργίες στο πλαίσιο του «Athens Fashion Week», το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, επιλέγοντας για την πασαρέλα του αρκετούς από τους παίκτες του φετινού GNTM.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ο γνωστός σχεδιαστής -μαζί με τους συμπαρουσιαστές του από το GNTM-, παρακολούθησε τις εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, δείχνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόδοσή τους, όπως φάνηκε και στα πλάνα που μεταδόθηκαν. Ο ίδιος έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι πολλοί από τους φετινούς συμμετέχοντες διαθέτουν τα προσόντα για να κάνουν σημαντική καριέρα στον χώρο της μόδας.

Οι Νάρκισσος, Εντουάρντο, Άννα, Γιασμίν, Ελένη, Ραφαηλία, Ξένια, Σάββας και Γιώργος περπάτησαν στην πασαρέλα, τραβώντας όλα τα βλέμματα, ενώ ο Λάκης Γαβαλάς, αυτή τη φορά από τη θέση του θεατή, απόλαυσε το αποτέλεσμα έχοντας στο πλευρό του την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το GNTM συνεχίζει να προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Star Channel, με τους διαγωνιζόμενους να διεκδικούν με πάθος την πρωτιά και τη δυνατότητα να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη μόδα.