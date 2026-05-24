Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για το πώς άλλαξε η σχέση του με τη Μύκονο μετά την οικονομική του κατάρρευση, εξηγώντας ότι από άνθρωπος που ξόδευε μεγάλα ποσά και φιλοξενούσε κόσμο στο νησί, πλέον επιστρέφει εκεί ως φιλοξενούμενος.

Ο σχεδιαστής βρέθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», όπου αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική του πορεία όσο και στις δύσκολες στιγμές που βίωσε, οι οποίες τον οδήγησαν μέχρι και στη φυλακή. Όπως παραδέχτηκε, μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα, καθώς το Δημόσιο προχώρησε σε κατασχέσεις της περιουσίας του. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να επισκέπτεται συχνά το «νησί των ανέμων», μόνο που σήμερα πηγαίνει εκεί ως φιλοξενούμενος.

Advertisement

Advertisement

Περιγράφοντας τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Μετά τη φυλακή πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές και έχασα τα πάντα, αφού το Δημόσιο μου τα πήρε. Και ίσως τελικά να ήταν καλύτερα έτσι, γιατί όταν βρέθηκα ξανά στη Μύκονο και είδα αυτές τις μεγάλες παραγωγές, θυμήθηκα πόσο κόσμο φιλοξενούσα και πόσα χρήματα ξόδευα τότε. Τώρα πηγαίνω ως φιλοξενούμενος και αρκετές φορές δεν χρειάζεται καν να πληρώσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνισε ότι πλέον αισθάνεται ευτυχισμένος με τη ζωή που έχει χτίσει μετά τις δυσκολίες που πέρασε. Όπως είπε, μετά από όλα αυτά έμαθε να ζει πιο ταπεινά και λιτά, θεωρώντας πλέον τα πάντα δώρο. «Ακόμη και το ότι έχω ένα πιάτο φαγητό ή μια απλή χειραψία, τα βλέπω ως σημαντική ανταλλαγή σε σχέση με όσα είναι πραγματικά περιττά στη ζωή. Έχω ακόμα κοσμήματα και ρούχα, το στιλ μου δεν έχει αλλάξει και συνεχίζω να εργάζομαι για ξένους οίκους. Είμαι ευτυχισμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.