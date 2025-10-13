Την τελευταία της πνοή άφησε το πρωί της Δευτέρας (13/10) στα γραφεία των καθηγητών του σχολείου όπου εργαζόταν στη Λαμία 60χρονη εκπαιδευτικός, μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, η εκπαιδευτικός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ ετοιμαζόταν για μάθημα και κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της. Έγινε προσπάθεια να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ενώ ασθενοφόρο το οποίο βρισκόταν κοντά στο σχολείο έφτασε άμεσα στον χώρο.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης κατά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν την άτυχη γυναίκα η οποία κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν καρδιακό επεισόδιο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.