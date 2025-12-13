Ένοχος για βιασμό 20χρονης κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας ένας 25χρονος από τον Βόλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2022 μέσα σε αυτοκίνητο σε ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με το θύμα να μην έχει κλείσει τα 18 του χρόνια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γνωστό της πρόσωπο της τηλεφώνησε το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου και της ζήτησε να βρεθούν με τον κατηγορούμενο οι τρεις τους, προκειμένου να λυθεί μια παρεξήγηση μεταξύ του 25χρονου και της ίδιας.

Η κοπέλα δέχτηκε και οι δύο νεαροί την πήραν με αυτοκίνητο για να πάνε βόλτα και να συζητήσουν. Στο αυτοκίνητο ήταν και ένα τρίτο άτομο, το οποίο κατέθεσε στη δίκη και επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της 22χρονης σήμερα κοπέλας.

Η βόλτα της παρέας έφθασε ως την Γατζέα, όπου οι δυο νεαροί κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ο 25χρονος συνέχισε με την 22χρονη προς ερημική τοποθεσία όπου φέρεται να τη βίασε μέσα στο αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν «στοιχεία συνουσίας με μακροσκοπικές κακώσεις χαρακτηριστικές εφαρμογής σωματικής βίας».

Στο δικαστήριο η καταγγέλλουσα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε, ενώ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προέβη σε βιασμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonotanews.gr, η κατάθεση του τρίτου νεαρού της παρέας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τον 25χρονο σε ισόβια κάθειρξη.