Σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εντός Ελλάδος, αλλά και σε τράπεζες της Ελβετίας, των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, καθώς και 12 ακόμη προσώπων που φέρονται να συνδέονται οικονομικά μαζί τους, προχώρησε, σύμφωνα με το dikastiko.gr, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επικεφαλής της οποίας είναι ο αντεισαγγελέας ε.τ. του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η δέσμευση αφορά 10 εκατ. δολάρια που φέρονται να ανήκουν στον Φ. Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης») και 22 εκατ. δολάρια που φέρεται να κατέχει η Μ. Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»). Οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες αυτό το διάστημα δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Πηγές αναφέρουν ότι η Αρχή εκτιμά πως τα χρήματα που φέρονται να έλαβαν οι δύο μάρτυρες από αμερικανικές υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη. Παράλληλα θεωρείται ότι, κατά τον χρόνο χορήγησης του καθεστώτος «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος», ενδέχεται να μην πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λόγω της ύπαρξης οικονομικού κινήτρου.

Οι εντολές δέσμευσης έχουν ήδη αποσταλεί σε τράπεζες στην Ελλάδα και την Ελβετία. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από τη σύνταξη πορίσματος, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η Εισαγγελία καλείται τώρα να διερευνήσει το ενδεχόμενο τέλεσης του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν οδηγήσει παλαιότερα στην εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.

Η πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη

Παράλληλα, η Αρχή έχει δεσμεύσει λογαριασμούς ακόμη 12 προσώπων, στους οποίους —σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες— κατευθύνονταν ποσά από χρήματα που φέρεται να είχαν λάβει οι δύο κατηγορούμενοι, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία. Για τα πρόσωπα αυτά ζητείται πλέον ξεχωριστός έλεγχος για πιθανή συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος.

Η απόφαση της Αρχής φαίνεται να συνδέεται με την πρόσφατη πρωτόδικη καταδίκη των δύο μαρτύρων για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων, με ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Στο πλαίσιο επανεξέτασης των χρηματικών ροών, οι ελληνικές αρχές διερεύνησαν τα ποσά που είχαν καταβληθεί από αμερικανικές υπηρεσίες και κατέληξαν —σύμφωνα με το πόρισμα— ότι οι καταθέσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα είχαν κοινό «οικονομικό κίνητρο».

(Πηγή: dikastiko.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ)