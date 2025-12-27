Καραμπόλα 4 οχημάτων έλαβε χώρα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, 27 Δεκεμβρίου, λίγο έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 22χρονης.

Το συμβάν έγινε στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης για Χάλκη, όταν υπό συνθήκες που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ., τα 4 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η 22χρονη, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν την κοπέλα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επίσης στο σημείο, δεδομένης της επιβάρυνσης του συγκεκριμένου οδικού άξονα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

