Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε νέα φάση πέρασε η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στη Λάρισα, καθώς ολοκληρώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στον οικισμό όπου διαμένουν μέλη της οικογένειας Βιλανάκη, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και εκβιασμών.

Κατά την επιχείρηση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο σε πολυτελή κατοικία της οικογένειας, όπου εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια, χρηματικά ποσά και οχήματα. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., καταγράφεται εκσκαφέας να πραγματοποιεί εργασίες στην αυλή της κατοικίας, στο πλαίσιο αναζήτησης χρυσών λιρών που εκτιμάται ότι είχαν αποκρυβεί.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη νέα σύλληψη μέλους της οργάνωσης, στο οποίο είχαν προηγουμένως επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ταυτοποιήθηκε και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν τα θύματα από τις παράνομες ενέργειες των κατηγορουμένων ξεπερνά τις 777.500 ευρώ.